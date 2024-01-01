Скільки людей вважаються зниклими безвісти в Україні: цифра шокує

Скільки людей вважаються зниклими безвісти в Україні: цифра шокує
Від початку повномасштабного вторгнення кількість зниклих безвісти зросла в 4 рази. Сьогодні в Україні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов, передає ТСН.

"Кожна зникла безвісти людина чи невпізнаний загиблий – це не просто статистична одиниця, це горе, біль і страждання рідних і близьких людей", – наголосив він.

Як додав Нєбитов, збір інформації, верифікація даних, реалізація пошукових заходів – усі ці процеси ускладнюються через непередбачувану ситуацію на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграцію людей і тимчасову окупацію територій.

"Навантаження на карний розшук збільшилось, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротись за кожну людську долю. Тому для нас так важливі перспективи розвитку розшукової роботи: нові алгоритми дій, міжнародне партнерство, оновлене законодавство та залучення сучасних технологій", – резюмував він.

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Теги: зникли безвісти, Україна
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