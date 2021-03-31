У Нововолинську припиняють опалювальний сезон

У Нововолинську припиняють опалювальний сезон
Від 29 березня Нововолинськтеплокомуненерго призупиняє теплопостачання у місті.

Про це інформує сайт громади.

Таке рішення зумовлене прогнозованим підвищенням температури повітря. Якщо на вулиці знову похолодає – подачу теплоносія відновлять у нічний час, – повідомляють на підприємстві.

Подача гарячої води залишається за графіком:

четвер 17:00 – 23:00;

п'ятниця 17:00 – 23:00;

субота 07:00 – 23:00;

неділя 07:00 – 23:00.

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Теги: опалення, нововолинськ
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