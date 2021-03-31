У Нововолинську припиняють опалювальний сезон





Про це інформує сайт громади.



Таке рішення зумовлене прогнозованим підвищенням температури повітря. Якщо на вулиці знову похолодає – подачу теплоносія відновлять у нічний час, – повідомляють на підприємстві.



Подача гарячої води залишається за графіком:



четвер 17:00 – 23:00;



п'ятниця 17:00 – 23:00;



субота 07:00 – 23:00;



неділя 07:00 – 23:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 29 березня Нововолинськтеплокомуненерго призупиняє теплопостачання у місті.Про це інформує сайт громади.Таке рішення зумовлене прогнозованим підвищенням температури повітря. Якщо на вулиці знову похолодає – подачу теплоносія відновлять у нічний час, – повідомляють на підприємстві.Подача гарячої води залишається за графіком:четвер 17:00 – 23:00;п'ятниця 17:00 – 23:00;субота 07:00 – 23:00;неділя 07:00 – 23:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію