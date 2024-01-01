До Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої
Сьогодні, 23:11
У п’ятницю, 29 березня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому полеглих на війні Героїв.
Орієнтовний час прибуття до Луцька – о 05:00-06:00, збір – о 04:30-05:30, – повідомили волонтери, передає ВСН.
Маршрут буде проходити через село Піддубці АЗС KING OIL, вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.
«Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому «на щиті», – йдеться у дописі.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Орієнтовний час прибуття до Луцька – о 05:00-06:00, збір – о 04:30-05:30, – повідомили волонтери, передає ВСН.
Маршрут буде проходити через село Піддубці АЗС KING OIL, вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.
«Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням. Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому «на щиті», – йдеться у дописі.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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