Україна та Польща досягли згоди щодо розблокування кордону

Дениса Шмигаля та його польського колеги Дональда Туска було обговорено питання розблокування кордонів для аграрної продукції.



Про це інформують у Кабміні.



Уряди України та Польщі мають спільне бачення у вирішенні питання розблокування кордонів для аграрної продукції, зазначив український прем'єр, додавши, що раніше Київ запропонував Варшаві план з п’яти кроків, і вже є прогрес у їх виконанні.



"Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади. Наш план виконується. Не так швидко, як хотілося б. Але однозначно маємо позитивні тенденції та динаміку", — зазначив він.



Зокрема, Денис Шмигаль повідомив, що Україна погодилася на обмеження та запобіжники, запропоновані Єврокомісією щодо аграрного експорту.



Україна вже звернулася до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний аналіз законодавства в аграрній політиці та транспорті й очікується, що скрінінг буде проведений наприкінці квітня.



Крім того, Україна наголошувала на важливості заборони російського та білоруського аграрного експорту до ЄС. "Вдячні польському Уряду й Сейму, який ухвалив відповідний заклик до Єврокомісії. Ініціатива також підтримана міністрами сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Наш голос почули в Брюсселі. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агропродукцію з Росії і Білорусі, зокрема на імпорт зерна. Відповідне рішення може бути прийняте вже найближчим часом", — зазначив Денис Шмигаль.



Прем’єр-міністр України повідомив і про попередні домовленості та проект угоди про необхідність запровадження спільного контролю на прикордонних пунктах пропуску та реалізацію проекту обміну митною інформацією.



Також для вирішення ситуації на кордоні Україною було запропоновано створити антикризовий штаб. Вже йде робота між відповідними міністерствами обох країн, у якій також беруть участь аграрні асоціації.



П’ятий крок у розв’язанні даного питання — вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але й пального. "Польща внесла пункти пропуску на кордоні й прилеглі шляхи до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Ми вчинили так само", — повідомив Денис Шмигаль.



Невирішеним же залишилося питання щодо транзиту зерна. Про це повідомляє

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 28 березня, під час зустрічі у Варшаві прем'єр-міністра Українита його польського колегибуло обговорено питання розблокування кордонів для аграрної продукції.Про це інформують у Кабміні.Уряди України та Польщі мають спільне бачення у вирішенні питання розблокування кордонів для аграрної продукції, зазначив український прем'єр, додавши, що раніше Київ запропонував Варшаві план з п’яти кроків, і вже є прогрес у їх виконанні."Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади. Наш план виконується. Не так швидко, як хотілося б. Але однозначно маємо позитивні тенденції та динаміку", — зазначив він.Зокрема, Денис Шмигаль повідомив, що Україна погодилася на обмеження та запобіжники, запропоновані Єврокомісією щодо аграрного експорту.Україна вже звернулася до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний аналіз законодавства в аграрній політиці та транспорті й очікується, що скрінінг буде проведений наприкінці квітня.Крім того, Україна наголошувала на важливості заборони російського та білоруського аграрного експорту до ЄС. "Вдячні польському Уряду й Сейму, який ухвалив відповідний заклик до Єврокомісії. Ініціатива також підтримана міністрами сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Наш голос почули в Брюсселі. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агропродукцію з Росії і Білорусі, зокрема на імпорт зерна. Відповідне рішення може бути прийняте вже найближчим часом", — зазначив Денис Шмигаль.Прем’єр-міністр України повідомив і про попередні домовленості та проект угоди про необхідність запровадження спільного контролю на прикордонних пунктах пропуску та реалізацію проекту обміну митною інформацією.Також для вирішення ситуації на кордоні Україною було запропоновано створити антикризовий штаб. Вже йде робота між відповідними міністерствами обох країн, у якій також беруть участь аграрні асоціації.П’ятий крок у розв’язанні даного питання — вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але й пального. "Польща внесла пункти пропуску на кордоні й прилеглі шляхи до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Ми вчинили так само", — повідомив Денис Шмигаль.Невирішеним же залишилося питання щодо транзиту зерна. Про це повідомляє Forbes , цитуючи міністра аграрної політики Миколу Сольського. "Щодо цієї теми будуть проводитися ще зустрічі", - зазначив профільний міністр, додавши, що польські асоціації "нормально сприйняли" пропозицію Києва працювати на основі ліцензій на прикладі співпраці України з Румунією та Болгарією.

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