У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави

У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави
Вчора, 28 березня, о 13:41 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що в селі Лаврів Луцького району горить сухостій.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Волині.

На місце виклику прибули вогнеборці 2-ї ДПРЧ міста Луцька, які о 15:04 підручними засобами ліквідували загоряння трави.

Загальна площа згорілої трави становить 2 гектари.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС
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