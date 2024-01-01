У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави
Сьогодні, 01:30
Вчора, 28 березня, о 13:41 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що в селі Лаврів Луцького району горить сухостій.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 2-ї ДПРЧ міста Луцька, які о 15:04 підручними засобами ліквідували загоряння трави.
Загальна площа згорілої трави становить 2 гектари.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в ГУ ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 2-ї ДПРЧ міста Луцька, які о 15:04 підручними засобами ліквідували загоряння трави.
Загальна площа згорілої трави становить 2 гектари.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави
Сьогодні, 01:30
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна та Польща досягли згоди щодо розблокування кордону
28 березень, 23:41
До Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої
28 березень, 23:11
У Нововолинську припиняють опалювальний сезон
28 березень, 22:46