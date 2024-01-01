У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави





Про це повідомили в ГУ ДСНС Волині.



На місце виклику прибули вогнеборці 2-ї ДПРЧ міста Луцька, які о 15:04 підручними засобами ліквідували загоряння трави.



Загальна площа згорілої трави становить 2 гектари.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 28 березня, о 13:41 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що в селі Лаврів Луцького району горить сухостій.Про це повідомили в ГУ ДСНС Волині.На місце виклику прибули вогнеборці 2-ї ДПРЧ міста Луцька, які о 15:04 підручними засобами ліквідували загоряння трави.Загальна площа згорілої трави становить 2 гектари.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію