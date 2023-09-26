Гекони, птахоїди, таргани: яких екзотичних тваринок можна купити у Луцьку
Сьогодні, 05:14
Яких тварин зазвичай заводять люди? Котиків, песиків, хом'ячків? А якщо хочеться чогось більш екзотичного?
Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» залізли у нетрі сайтів з оголошеннями, аби допомогти вам віднайти свого улюбленця.
Леопардовий гекон
1750 грн
Леопардовий гекон, еублефар – ящірка, яка змінить ваше ставлення до рептилій в кращу сторону. Принаймні так кажуть автори оголошень.
Ті, хто їх розводить, кажуть, що ці тваринки живуть довго (до 20 років), тому стануть вам другом на роки.
«Їсть комах: різноманітні таргани, цвіркуни, черви. Добре ладнають з людиною, швидко звикають до рук, тому приручити цього дракончика зможе кожен», – йдеться в оголошенні.
Удав локалітету Hog Island
5 000 грн
Власники кажуть, що це – готові до резерву малюки удавів локалітету Hog Island. За словами заводчиків, вони від яскравих некрупних батьків.
«Чудово стабільно їдять. Не агресивні», – йдеться в оголошенні.
Туркменський тарган
15 грн/10 шт
Таких тарганів зазвичай купують в якості корму для тварин.
Птахоїд Brachypelma emilia
1 242 грн
Цей павук дуже барвистий і ефектний, а в поєднанні з досить великими розмірами та спокійною вдачею, дуже популярний у колекціях по всьому світу.
Brachypelma emilia родом із спекотної Мексики, де населяє напівпустельні райони, ховається під корінням дерев, камінням або риє нори, у своїх укриттях птахоїд проводить більшу частину часу.
Це павуки птахоїди, з явних переваг розводчик виділяє:
- догляд займе не більше 5 хвилин на тиждень;
- годувати разів на тиждень, а це низькі витрати на корм;
- не вимагає особливих умов, ламп тощо;
- спокійні та підійдуть новачкам.
Папуга Ара
1633 долари
«У нас здорові, в гарному стані папуги Ара. Вік від 1,5 місяців і старше. Подаруйте малюкам дім», – написали в оголошенні.
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Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» залізли у нетрі сайтів з оголошеннями, аби допомогти вам віднайти свого улюбленця.
Леопардовий гекон
1750 грн
Леопардовий гекон, еублефар – ящірка, яка змінить ваше ставлення до рептилій в кращу сторону. Принаймні так кажуть автори оголошень.
Ті, хто їх розводить, кажуть, що ці тваринки живуть довго (до 20 років), тому стануть вам другом на роки.
«Їсть комах: різноманітні таргани, цвіркуни, черви. Добре ладнають з людиною, швидко звикають до рук, тому приручити цього дракончика зможе кожен», – йдеться в оголошенні.
Удав локалітету Hog Island
5 000 грн
Власники кажуть, що це – готові до резерву малюки удавів локалітету Hog Island. За словами заводчиків, вони від яскравих некрупних батьків.
«Чудово стабільно їдять. Не агресивні», – йдеться в оголошенні.
Туркменський тарган
15 грн/10 шт
Таких тарганів зазвичай купують в якості корму для тварин.
Птахоїд Brachypelma emilia
1 242 грн
Цей павук дуже барвистий і ефектний, а в поєднанні з досить великими розмірами та спокійною вдачею, дуже популярний у колекціях по всьому світу.
Brachypelma emilia родом із спекотної Мексики, де населяє напівпустельні райони, ховається під корінням дерев, камінням або риє нори, у своїх укриттях птахоїд проводить більшу частину часу.
Це павуки птахоїди, з явних переваг розводчик виділяє:
- догляд займе не більше 5 хвилин на тиждень;
- годувати разів на тиждень, а це низькі витрати на корм;
- не вимагає особливих умов, ламп тощо;
- спокійні та підійдуть новачкам.
Папуга Ара
1633 долари
«У нас здорові, в гарному стані папуги Ара. Вік від 1,5 місяців і старше. Подаруйте малюкам дім», – написали в оголошенні.
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