Гекони, птахоїди, таргани: яких екзотичних тваринок можна купити у Луцьку





Журналісти сайту новин Луцька та Волині



Леопардовий гекон



1750 грн



Леопардовий гекон, еублефар – ящірка, яка змінить ваше ставлення до рептилій в кращу сторону. Принаймні так кажуть автори оголошень.



Ті, хто їх розводить, кажуть, що ці тваринки живуть довго (до 20 років), тому стануть вам другом на роки.



«Їсть комах: різноманітні таргани, цвіркуни, черви. Добре ладнають з людиною, швидко звикають до рук, тому приручити цього дракончика зможе кожен», – йдеться в оголошенні.



Удав локалітету Hog Island



5 000 грн



Власники кажуть, що це – готові до резерву малюки удавів локалітету Hog Island. За словами заводчиків, вони від яскравих некрупних батьків.



«Чудово стабільно їдять. Не агресивні», – йдеться в оголошенні.



Туркменський тарган



15 грн/10 шт



Таких тарганів зазвичай купують в якості корму для тварин.



Птахоїд Brachypelma emilia



1 242 грн



Цей павук дуже барвистий і ефектний, а в поєднанні з досить великими розмірами та спокійною вдачею, дуже популярний у колекціях по всьому світу.



Brachypelma emilia родом із спекотної Мексики, де населяє напівпустельні райони, ховається під корінням дерев, камінням або риє нори, у своїх укриттях птахоїд проводить більшу частину часу.



Це павуки птахоїди, з явних переваг розводчик виділяє:



- догляд займе не більше 5 хвилин на тиждень;

- годувати разів на тиждень, а це низькі витрати на корм;

- не вимагає особливих умов, ламп тощо;

- спокійні та підійдуть новачкам.



Папуга Ара



1633 долари



«У нас здорові, в гарному стані папуги Ара. Вік від 1,5 місяців і старше. Подаруйте малюкам дім», – написали в оголошенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Яких тварин зазвичай заводять люди? Котиків, песиків, хом'ячків? А якщо хочеться чогось більш екзотичного?Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» залізли у нетрі сайтів з оголошеннями, аби допомогти вам віднайти свого улюбленця.1750 грнЛеопардовий гекон, еублефар – ящірка, яка змінить ваше ставлення до рептилій в кращу сторону. Принаймні так кажуть автори оголошень.Ті, хто їх розводить, кажуть, що ці тваринки живуть довго (до 20 років), тому стануть вам другом на роки.«Їсть комах: різноманітні таргани, цвіркуни, черви. Добре ладнають з людиною, швидко звикають до рук, тому приручити цього дракончика зможе кожен», – йдеться в оголошенні.5 000 грнВласники кажуть, що це – готові до резерву малюки удавів локалітету Hog Island. За словами заводчиків, вони від яскравих некрупних батьків.«Чудово стабільно їдять. Не агресивні», – йдеться в оголошенні.15 грн/10 штТаких тарганів зазвичай купують в якості корму для тварин.1 242 грнЦей павук дуже барвистий і ефектний, а в поєднанні з досить великими розмірами та спокійною вдачею, дуже популярний у колекціях по всьому світу.Brachypelma emilia родом із спекотної Мексики, де населяє напівпустельні райони, ховається під корінням дерев, камінням або риє нори, у своїх укриттях птахоїд проводить більшу частину часу.Це павуки птахоїди, з явних переваг розводчик виділяє:- догляд займе не більше 5 хвилин на тиждень;- годувати разів на тиждень, а це низькі витрати на корм;- не вимагає особливих умов, ламп тощо;- спокійні та підійдуть новачкам.1633 долари«У нас здорові, в гарному стані папуги Ара. Вік від 1,5 місяців і старше. Подаруйте малюкам дім», – написали в оголошенні.

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