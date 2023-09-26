Гекони, птахоїди, таргани: яких екзотичних тваринок можна купити у Луцьку

Гекони, птахоїди, таргани: яких екзотичних тваринок можна купити у Луцьку
Яких тварин зазвичай заводять люди? Котиків, песиків, хом'ячків? А якщо хочеться чогось більш екзотичного?

Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» залізли у нетрі сайтів з оголошеннями, аби допомогти вам віднайти свого улюбленця.

Леопардовий гекон

1750 грн

Леопардовий гекон, еублефар – ящірка, яка змінить ваше ставлення до рептилій в кращу сторону. Принаймні так кажуть автори оголошень.

Ті, хто їх розводить, кажуть, що ці тваринки живуть довго (до 20 років), тому стануть вам другом на роки.

«Їсть комах: різноманітні таргани, цвіркуни, черви. Добре ладнають з людиною, швидко звикають до рук, тому приручити цього дракончика зможе кожен», – йдеться в оголошенні.

Удав локалітету Hog Island

5 000 грн

Власники кажуть, що це – готові до резерву малюки удавів локалітету Hog Island. За словами заводчиків, вони від яскравих некрупних батьків.

«Чудово стабільно їдять. Не агресивні», – йдеться в оголошенні.

Туркменський тарган

15 грн/10 шт

Таких тарганів зазвичай купують в якості корму для тварин.

Птахоїд Brachypelma emilia

1 242 грн

Цей павук дуже барвистий і ефектний, а в поєднанні з досить великими розмірами та спокійною вдачею, дуже популярний у колекціях по всьому світу.

Brachypelma emilia родом із спекотної Мексики, де населяє напівпустельні райони, ховається під корінням дерев, камінням або риє нори, у своїх укриттях птахоїд проводить більшу частину часу.

Це павуки птахоїди, з явних переваг розводчик виділяє:

- догляд займе не більше 5 хвилин на тиждень;
- годувати разів на тиждень, а це низькі витрати на корм;
- не вимагає особливих умов, ламп тощо;
- спокійні та підійдуть новачкам.

Папуга Ара

1633 долари

«У нас здорові, в гарному стані папуги Ара. Вік від 1,5 місяців і старше. Подаруйте малюкам дім», – написали в оголошенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: екзотичні тварини, луцьк, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гекони, птахоїди, таргани: яких екзотичних тваринок можна купити у Луцьку
Сьогодні, 05:14
З Луцька передали нову партію військової допомоги
Сьогодні, 03:11
У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави
Сьогодні, 01:30
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна та Польща досягли згоди щодо розблокування кордону
28 березень, 23:41
Схожі новини
Скільки на ринку в Луцьку коштують жіночі сумочки та валізи. ВІДЕО Скільки на ринку в Луцьку коштують жіночі сумочки та валізи. ВІДЕО
16 лютий, 02:17
Ціни на картоплю на луцьких ринках б'ють рекорди Ціни на картоплю на луцьких ринках б'ють рекорди
28 січень, 16:34
Яка ціна грибів на луцькому ринку Яка ціна грибів на луцькому ринку
26 вересень, 2023, 15:48
Лучанам доведеться платити за невідкладну допомогу при гострих болях зубів Лучанам доведеться платити за невідкладну допомогу при гострих болях зубів
15 квітень, 2023, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гекони, птахоїди, таргани: яких екзотичних тваринок можна купити у Луцьку
Сьогодні, 05:14
 0
З Луцька передали нову партію військової допомоги
Сьогодні, 03:11
 0
У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави
Сьогодні, 01:30
 0
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна та Польща досягли згоди щодо розблокування кордону
28 березень, 23:41
 0
Медіа
відео
1/8