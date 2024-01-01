Квартиру модельєра Карла Лагерфельда продали на аукціоні за €10 мільйонів
Сьогодні, 07:15
Елітну квартиру в історичному центрі Парижа, власником якої був відомий німецький і французький модельєр Карл Лагерфельд, продали на аукціоні за 10 мільйонів євро.
Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.
Стартова ціна апартаментів площею більш ніж 260 квадратних метрів становила 5,3 мільйона євро.
У квартирі на березі Сени відомий модельєр прожив близько десяти років, аж до своєї смерті. З вікон квартири у будинку на набережній Вольтера відкривається вид на Сену, Лувр та сад Тюїльрі. Цей район вважається одним із найдорожчих у всій країні.
Перед початком аукціону близько 40 зацікавлених осіб з Франції та інших країн оглянули будинок. До торгів були допущені лише ті, хто заздалегідь вніс близько 1 мільйона євро, а також погодився з умовою, згідно з якою придбана на аукціоні нерухомість не підлягатиме обміну або поверненню.
За інформацією видання Spiegel, покупцем квартири Лагерфельда стала жінка: від її імені покупку здійснив адвокат, присутній на торгах.
Карл Лагерфельд - німецький і французький модельєр і фотограф. Із 1983 року він був головним дизайнером і креативним директором Будинку моди Chanel. Також він співпрацював із брендами Fendi, Chloé, Jean Patou, H&M, Hogan і Macy's. Помер у лютому 2019 рокуу віці 85 років.
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Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.
Стартова ціна апартаментів площею більш ніж 260 квадратних метрів становила 5,3 мільйона євро.
У квартирі на березі Сени відомий модельєр прожив близько десяти років, аж до своєї смерті. З вікон квартири у будинку на набережній Вольтера відкривається вид на Сену, Лувр та сад Тюїльрі. Цей район вважається одним із найдорожчих у всій країні.
Перед початком аукціону близько 40 зацікавлених осіб з Франції та інших країн оглянули будинок. До торгів були допущені лише ті, хто заздалегідь вніс близько 1 мільйона євро, а також погодився з умовою, згідно з якою придбана на аукціоні нерухомість не підлягатиме обміну або поверненню.
За інформацією видання Spiegel, покупцем квартири Лагерфельда стала жінка: від її імені покупку здійснив адвокат, присутній на торгах.
Карл Лагерфельд - німецький і французький модельєр і фотограф. Із 1983 року він був головним дизайнером і креативним директором Будинку моди Chanel. Також він співпрацював із брендами Fendi, Chloé, Jean Patou, H&M, Hogan і Macy's. Помер у лютому 2019 рокуу віці 85 років.
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