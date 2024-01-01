Квартиру модельєра Карла Лагерфельда продали на аукціоні за €10 мільйонів

Карл Лагерфельд, продали на аукціоні за 10 мільйонів євро.



Про це повідомляє DW,



Стартова ціна апартаментів площею більш ніж 260 квадратних метрів становила 5,3 мільйона євро.



У квартирі на березі Сени відомий модельєр прожив близько десяти років, аж до своєї смерті. З вікон квартири у будинку на набережній Вольтера відкривається вид на Сену, Лувр та сад Тюїльрі. Цей район вважається одним із найдорожчих у всій країні.



Перед початком аукціону близько 40 зацікавлених осіб з Франції та інших країн оглянули будинок. До торгів були допущені лише ті, хто заздалегідь вніс близько 1 мільйона євро, а також погодився з умовою, згідно з якою придбана на аукціоні нерухомість не підлягатиме обміну або поверненню.



За інформацією видання Spiegel, покупцем квартири Лагерфельда стала жінка: від її імені покупку здійснив адвокат, присутній на торгах.



Карл Лагерфельд - німецький і французький модельєр і фотограф. Із 1983 року він був головним дизайнером і креативним директором Будинку моди Chanel. Також він співпрацював із брендами Fendi, Chloé, Jean Patou, H&M, Hogan і Macy's. Помер у лютому 2019 рокуу віці 85 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Елітну квартиру в історичному центрі Парижа, власником якої був відомий німецький і французький модельєр, продали на аукціоні за 10 мільйонів євро.Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.Стартова ціна апартаментів площею більш ніж 260 квадратних метрів становила 5,3 мільйона євро.У квартирі на березі Сени відомий модельєр прожив близько десяти років, аж до своєї смерті. З вікон квартири у будинку на набережній Вольтера відкривається вид на Сену, Лувр та сад Тюїльрі. Цей район вважається одним із найдорожчих у всій країні.Перед початком аукціону близько 40 зацікавлених осіб з Франції та інших країн оглянули будинок. До торгів були допущені лише ті, хто заздалегідь вніс близько 1 мільйона євро, а також погодився з умовою, згідно з якою придбана на аукціоні нерухомість не підлягатиме обміну або поверненню.За інформацією видання Spiegel, покупцем квартири Лагерфельда стала жінка: від її імені покупку здійснив адвокат, присутній на торгах.Карл Лагерфельд - німецький і французький модельєр і фотограф. Із 1983 року він був головним дизайнером і креативним директором Будинку моди Chanel. Також він співпрацював із брендами Fendi, Chloé, Jean Patou, H&M, Hogan і Macy's. Помер у лютому 2019 рокуу віці 85 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію