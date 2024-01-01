Масштабна атака росії: захисники збили 84 із 99 ракет і БпЛА

Масштабна атака росії: захисники збили 84 із 99 ракет і БпЛА
Уночі захисники України збили 84 ворожі повітряні цілі. Загалом росія випустила 99 ракет різних типів та ударних безпілотників.
Цілями удару були об’єкти паливно-енергетичного сектору України.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Росія застосувала:

- 60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – Росія),

- три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – росія),

- дві балістичні ракети "Іскандер-М" (окупований Крим),

- дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область – росія),

- чотири крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область – росія),

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс – росія).

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

- 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131,

- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555,

- п'ять керованих авіаційних ракет Х-59,

- чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

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Теги: Україна, росія, війна
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