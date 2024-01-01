Масштабна атака росії: захисники збили 84 із 99 ракет і БпЛА



Цілями удару були об’єкти паливно-енергетичного сектору України.



Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.



Росія застосувала:



- 60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – Росія),



- три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – росія),



- дві балістичні ракети "Іскандер-М" (окупований Крим),



- дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область – росія),



- чотири крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область – росія),



21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс – росія).



"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.



В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:



- 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131,



- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555,



- п'ять керованих авіаційних ракет Х-59,



- чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі захисники України збили 84 ворожі повітряні цілі. Загалом росія випустила 99 ракет різних типів та ударних безпілотників.Цілями удару були об’єкти паливно-енергетичного сектору України.Про це повідомив командувач Повітряних силу Telegram.- 60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – Росія),- три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – росія),- дві балістичні ракети "Іскандер-М" (окупований Крим),- дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область – росія),- чотири крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область – росія),21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс – росія)."До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.- 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131,- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555,- п'ять керованих авіаційних ракет Х-59,- чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

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