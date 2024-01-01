Уночі росія вдарила по українських електростанціях





Про це пише



Так, постраждали ТЕС і ГЕС у центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень.



У Кам'янському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки є поранений: чоловіка шпиталізували у важкому стані. В ОВА розповіли, що основною ціллю ворога були обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення.



Уночі та під ранок 29 березня повітряну тривогу оголошували майже в усіх регіонах України. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаки ракетами та дронами. У мережі писали про вибухи в Дніпрі та області, на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 29 березня російсько-окупаційні війська завдали нового масованого удару по енергетичних об'єктах України. Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції.Про це пише Громадське з посиланням на «Укренерго».Так, постраждали ТЕС і ГЕС у центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень.У Кам'янському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки є поранений: чоловіка шпиталізували у важкому стані. В ОВА розповіли, що основною ціллю ворога були обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення.Уночі та під ранок 29 березня повітряну тривогу оголошували майже в усіх регіонах України. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаки ракетами та дронами. У мережі писали про вибухи в Дніпрі та області, на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію