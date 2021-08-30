У Луцьку відбудеться Чемпіонат України серед юнаків з кіокушинкайкан карате
Сьогодні, 08:20
У Луцьку в спорткомплексі ВНУ імені Лесі Українки відбудеться Чемпіонат України серед юнаків з кіокушинкайкан карате.
Про це ВСН повідомила голова правління Української федерації карате кіокушинкайкан та організаторка Марія Приходько-Волинець.
Захід цей проводиться далеко не вперше, але вперше без його засновника, чоловіка пані Марії, відомого тренера з карате Дмитра Волинця, який помер у листопаді минулого року.
Марія Приходько-Волинець вирішила продовжити справу чоловіка, аби пам’ять про нього жила. Захід проведуть 30 березня, початок о 9:30. Місце проведення - вул.Грушевського,2Б (спорт комплекс ВНУ).
Волинь прийматиме гостей з інших регіонів України, де найкращі спортсмени – юнаки від 10 до 15 років виборюватимуть першість.
«Стараємося продовжувати цю справу. На чемпіона будуть представники з Волині - з Луцька, Ковеля, із Рівного, з Києва, з Дніпропетровськ,а із Закарпаття, із Кіровоградщини та інші», - розповіла Марія Приходько-Волинець.
За її словами, мета цих змагань - продовжити життя дітей, адже діти мають бути сильними і здоровими, рухатися вперед до своєї мети.
Змагання, вручення кубків і пам'ятних сувенірів залишать чудові враження кожному, хто відвідає цей захід.
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Про це ВСН повідомила голова правління Української федерації карате кіокушинкайкан та організаторка Марія Приходько-Волинець.
Захід цей проводиться далеко не вперше, але вперше без його засновника, чоловіка пані Марії, відомого тренера з карате Дмитра Волинця, який помер у листопаді минулого року.
Марія Приходько-Волинець вирішила продовжити справу чоловіка, аби пам’ять про нього жила. Захід проведуть 30 березня, початок о 9:30. Місце проведення - вул.Грушевського,2Б (спорт комплекс ВНУ).
Волинь прийматиме гостей з інших регіонів України, де найкращі спортсмени – юнаки від 10 до 15 років виборюватимуть першість.
«Стараємося продовжувати цю справу. На чемпіона будуть представники з Волині - з Луцька, Ковеля, із Рівного, з Києва, з Дніпропетровськ,а із Закарпаття, із Кіровоградщини та інші», - розповіла Марія Приходько-Волинець.
За її словами, мета цих змагань - продовжити життя дітей, адже діти мають бути сильними і здоровими, рухатися вперед до своєї мети.
Змагання, вручення кубків і пам'ятних сувенірів залишать чудові враження кожному, хто відвідає цей захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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