З жовтня 2023 року росія захопила 505 квадратних кілометрів території України, - ISW





Про це пише



В період з 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.



Військові аналітики припускають, що такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени.



У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.



Проте нестача матеріально-технічних засобів обмежує можливості українських військ проводити ефективні оборонні операції, водночас надає російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для російських військ досягти значних оперативних успіхів у майбутньому.



Ключові висновки ISW за 28 березня:



Україна наразі не дозволяє російським військам досягти значних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту, але подальші затримки з наданням безпекової допомоги з боку США, ймовірно, збільшать загрозу російського оперативного успіху.



Подальша деградація української системи протиповітряної оборони є одним з найбільш безпосередніх шляхів, за допомогою якого російські війська можуть здійснювати нелінійні оперативні впливи.



Здатність росії проводити опортуністичні, але обмежені наступальні дії вздовж міжнародного кордону України з росією надає їй додаткові можливості для обмеження української живої сили і техніки, але західна допомога і зусилля України з вирішення кадрових проблем послаблюють вплив таких російських зусиль.



Очільник росії володимир путін продовжує робити сенсаційні заяви в рамках кампанії рефлексивного контролю, які мають на меті стримати подальше надання західної військової допомоги Україні і відвернути увагу від нарощування російських сил, що протистоять НАТО.



Заяви путіна від 27 березня не є новими і найкраще ілюструють, як Кремль регулярно переповнює західний інформаційний простір, часто неактуальною або вирваною з контексту правдою, а не відвертою дезінформацією чи дезінформацією, щоб сформувати глобальне сприйняття і просунути свої власні довгострокові цілі.



Російський Слідчий комітет несподівано заявив, що має докази причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі" 22 березня, на тлі постійних зусиль Кремля пов'язати Україну і Захід з цим терактом, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.

Президент Росії Володимир Путін висловив занепокоєння зростанням етнічної напруженості в російському суспільстві після теракту в "Крокус Сіті Холі" і, можливо, безпідставно звинувачує Україну і Захід у нападі на "Крокус Сіті Холл", щоб відвернути внутрішню увагу від етнічної напруженості.



Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах в росії змушують росію імпортувати бензин з Білорусі.



Незалежне розслідування виявило, що міжнародні інформаційні кампанії, пов'язані з покійним фінансистом "ПВК Вагнера" Євгеном Пригожиним, залишаються активними, незважаючи на те, що російський уряд закрив медіа-компанії та організації, відкрито пов'язані з Пригожиним, після його смерті.



Російські високопосадовці все частіше звинувачують вірменське керівництво в тому, що Вірменія продовжує дистанціюватися від відносин з росією у сфері безпеки після того, як Кремль кинув Вірменію напризволяще, коли вона втратила Нагірний Карабах.



Російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Донецька.



Росія продовжує спроби отримати балістичні ракети та іншу зброю з Північної Кореї для використання в Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За оцінками Інституту вивчення війни, з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.В період з 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.Військові аналітики припускають, що такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени.У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.Проте нестача матеріально-технічних засобів обмежує можливості українських військ проводити ефективні оборонні операції, водночас надає російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для російських військ досягти значних оперативних успіхів у майбутньому.Україна наразі не дозволяє російським військам досягти значних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту, але подальші затримки з наданням безпекової допомоги з боку США, ймовірно, збільшать загрозу російського оперативного успіху.Подальша деградація української системи протиповітряної оборони є одним з найбільш безпосередніх шляхів, за допомогою якого російські війська можуть здійснювати нелінійні оперативні впливи.Здатність росії проводити опортуністичні, але обмежені наступальні дії вздовж міжнародного кордону України з росією надає їй додаткові можливості для обмеження української живої сили і техніки, але західна допомога і зусилля України з вирішення кадрових проблем послаблюють вплив таких російських зусиль.Очільник росіїпродовжує робити сенсаційні заяви в рамках кампанії рефлексивного контролю, які мають на меті стримати подальше надання західної військової допомоги Україні і відвернути увагу від нарощування російських сил, що протистоять НАТО.Заяви путіна від 27 березня не є новими і найкраще ілюструють, як Кремль регулярно переповнює західний інформаційний простір, часто неактуальною або вирваною з контексту правдою, а не відвертою дезінформацією чи дезінформацією, щоб сформувати глобальне сприйняття і просунути свої власні довгострокові цілі.Російський Слідчий комітет несподівано заявив, що має докази причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі" 22 березня, на тлі постійних зусиль Кремля пов'язати Україну і Захід з цим терактом, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.Президент Росії Володимир Путін висловив занепокоєння зростанням етнічної напруженості в російському суспільстві після теракту в "Крокус Сіті Холі" і, можливо, безпідставно звинувачує Україну і Захід у нападі на "Крокус Сіті Холл", щоб відвернути внутрішню увагу від етнічної напруженості.Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах в росії змушують росію імпортувати бензин з Білорусі.Незалежне розслідування виявило, що міжнародні інформаційні кампанії, пов'язані з покійним фінансистом "ПВК Вагнера" Євгеном Пригожиним, залишаються активними, незважаючи на те, що російський уряд закрив медіа-компанії та організації, відкрито пов'язані з Пригожиним, після його смерті.Російські високопосадовці все частіше звинувачують вірменське керівництво в тому, що Вірменія продовжує дистанціюватися від відносин з росією у сфері безпеки після того, як Кремль кинув Вірменію напризволяще, коли вона втратила Нагірний Карабах.Російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Донецька.Росія продовжує спроби отримати балістичні ракети та іншу зброю з Північної Кореї для використання в Україні.

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