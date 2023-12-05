Львівщину атакували 11 безпілотників та дві ракети типу «кинджал»: є влучання
Сьогодні, 10:16
Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу «кинджал».
Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький.
"Усі 11 безпілотників воїни ПвК «Захід» знищили!
Ракети, на жаль, збити не вдалося.
Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області.
На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.
Низький уклін нашим оборонцям неба. Окремо дякую тим, хто не ігнорує тривог. Так ви дбаєте про свою безпеку і не перешкоджаєте роботі ППО", - йдеться в повідомленні.
Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Загалом над Україною наша протиповітряна оборона знищила цієї ночі 58 ворожих «шахедів» і 26 ракет різних типів.
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи і засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Дякуємо!
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Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький.
"Усі 11 безпілотників воїни ПвК «Захід» знищили!
Ракети, на жаль, збити не вдалося.
Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області.
На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.
Низький уклін нашим оборонцям неба. Окремо дякую тим, хто не ігнорує тривог. Так ви дбаєте про свою безпеку і не перешкоджаєте роботі ППО", - йдеться в повідомленні.
Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Загалом над Україною наша протиповітряна оборона знищила цієї ночі 58 ворожих «шахедів» і 26 ракет різних типів.
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи і засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Дякуємо!
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