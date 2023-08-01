На Волині у 32-річного чоловіка виявили наркотики

На Волині у 32-річного чоловіка виявили наркотики
На Волині патрульні виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 28 березня, під час комендантської години патрульні помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час якої у 32-річного громадянина виявили зіп-пакет з речовиною рослинного походження, що була схожа на наркотичну.

Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.


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Теги: Волинь, патрульні, наркотики
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