На Волині у 32-річного чоловіка виявили наркотики

На Волині патрульні виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 28 березня, під час комендантської години патрульні помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час якої у 32-річного громадянина виявили зіп-пакет з речовиною рослинного походження, що була схожа на наркотичну.Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.