На Волині у 32-річного чоловіка виявили наркотики
Сьогодні, 10:55
На Волині патрульні виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 28 березня, під час комендантської години патрульні помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час якої у 32-річного громадянина виявили зіп-пакет з речовиною рослинного походження, що була схожа на наркотичну.
Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 28 березня, під час комендантської години патрульні помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час якої у 32-річного громадянина виявили зіп-пакет з речовиною рослинного походження, що була схожа на наркотичну.
Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.
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