На Волині у 46-річного чоловіка вилучили гранату
Сьогодні, 11:11
У жителя Горохівщини поліцейські вилучили гранату.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.
Учора, 28 березня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 46-річного жителя Горохівщини, поліцейські виявили предмет, схожий на гранату.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу управління області. Небезпечний предмет, гранату Ф-1 із запалом до неї, вилучили.
Усе направили на дослідження.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває.
Поліція наголошує - особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченою ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.
Учора, 28 березня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 46-річного жителя Горохівщини, поліцейські виявили предмет, схожий на гранату.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу управління області. Небезпечний предмет, гранату Ф-1 із запалом до неї, вилучили.
Усе направили на дослідження.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває.
Поліція наголошує - особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченою ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України.
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