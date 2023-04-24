На Волині у 46-річного чоловіка вилучили гранату

На Волині у 46-річного чоловіка вилучили гранату
У жителя Горохівщини поліцейські вилучили гранату.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.

Учора, 28 березня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 46-річного жителя Горохівщини, поліцейські виявили предмет, схожий на гранату.

На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу управління області. Небезпечний предмет, гранату Ф-1 із запалом до неї, вилучили.

Усе направили на дослідження.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває.

Поліція наголошує - особа, яка добровільно видасть органам влади незаконну зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченою ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України.

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Теги: граната, Волинь
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