Мобілізація 500 тисяч чоловіків не потрібна, - Сирський





Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю



За словами Сирського, ситуація на фронті складна, але ми повертаємо більше позицій, ніж втрачаємо. «На 1 з наших боєприпасів рф випускає 6 снарядів», - пояснює головком.



Мобілізація 500 000 людей — ця цифра значно зменшилася після перегляду внутрішніх ресурсів. Для забезпечення ротації потрібні люди. «Хочу, щоб кожна людина призовного віку усвідомлювала: від її дій залежить, щоб Україна вистояла», - зазначив Олександр Сирський.



Не всі мобілізовані їдуть прямо на фронт: у лютому близько 84% проходили навчання у центрах.



Тисячі військових були направлені до в/ч після перегляду частин, які не брали участь у бойових діях. Генштаб та інші військові органи будуть оновлені завдяки бойовим офіцерам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо російська армія спробує наступати на Харків, він стане для них фатальним містом.Про це розповів головнокомандувач ЗСУв інтервʼю Укрінформу За словами Сирського, ситуація на фронті складна, але ми повертаємо більше позицій, ніж втрачаємо. «На 1 з наших боєприпасів рф випускає 6 снарядів», - пояснює головком.Мобілізація 500 000 людей — ця цифра значно зменшилася після перегляду внутрішніх ресурсів. Дляпотрібні люди. «Хочу, щоб кожна людина призовного віку усвідомлювала: від її дій залежить, щоб Україна вистояла», - зазначив Олександр Сирський.Не всі мобілізовані їдуть прямо на фронт: у лютому близько 84% проходили навчання у центрах.Тисячі військових були направлені до в/ч після перегляду частин, які не брали участь у бойових діях. Генштаб та інші військові органи будуть оновлені завдяки бойовим офіцерам.

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