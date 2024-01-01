Мобілізація 500 тисяч чоловіків не потрібна, - Сирський
Сьогодні, 11:37
Якщо російська армія спробує наступати на Харків, він стане для них фатальним містом.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю Укрінформу.
За словами Сирського, ситуація на фронті складна, але ми повертаємо більше позицій, ніж втрачаємо. «На 1 з наших боєприпасів рф випускає 6 снарядів», - пояснює головком.
Мобілізація 500 000 людей — ця цифра значно зменшилася після перегляду внутрішніх ресурсів. Для забезпечення ротації потрібні люди. «Хочу, щоб кожна людина призовного віку усвідомлювала: від її дій залежить, щоб Україна вистояла», - зазначив Олександр Сирський.
Не всі мобілізовані їдуть прямо на фронт: у лютому близько 84% проходили навчання у центрах.
Тисячі військових були направлені до в/ч після перегляду частин, які не брали участь у бойових діях. Генштаб та інші військові органи будуть оновлені завдяки бойовим офіцерам.
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Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю Укрінформу.
За словами Сирського, ситуація на фронті складна, але ми повертаємо більше позицій, ніж втрачаємо. «На 1 з наших боєприпасів рф випускає 6 снарядів», - пояснює головком.
Мобілізація 500 000 людей — ця цифра значно зменшилася після перегляду внутрішніх ресурсів. Для забезпечення ротації потрібні люди. «Хочу, щоб кожна людина призовного віку усвідомлювала: від її дій залежить, щоб Україна вистояла», - зазначив Олександр Сирський.
Не всі мобілізовані їдуть прямо на фронт: у лютому близько 84% проходили навчання у центрах.
Тисячі військових були направлені до в/ч після перегляду частин, які не брали участь у бойових діях. Генштаб та інші військові органи будуть оновлені завдяки бойовим офіцерам.
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