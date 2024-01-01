Після 20-річної перерви на Волинь повернулася небезпечна хвороба

На Волині зареєстровано випадок захворювання на бруцельоз, яке в області не реєстрували майже 20 років.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Захворів 60-річний мешканець Луцька. У січні цього року в нього з’явилися болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Із такими симптомами наприкінці лютого чоловік звернувся за медичною допомогою за місцем проживання.Через постійні болі в суглобах та м’язах у кінці березня він повторно звернувся до медиків. Лікар-інфекціоніст скерував чоловіка на додаткове обстеження, внаслідок чого виявлено збудник бруцельозу. Наразі хворий отримує відповідне лікування.Чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів.Фахівці центру в ході епідрозслідування встановили, що хворий систематично купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки.Це — інфекційне зооантропонозне (спільне для людей і тварин) захворювання, спричинене мікроорганізмами роду Brucella. Воно передається контактним шляхом від тварин-носіїв збудника (великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, кролів ), а також їх інфікованих продуктів або тканин.має здатність до хронічного рецидивного перебігу з переважним ураженням органів руху, нервової і сечостатевої систем організму. Від однієї людини до іншої бруцельоз не передається.Інфікування людини відбувається, переважно, аліментарним (через уживання заражених продуктів) шляхом, рідше – контактним або аерогенним. В основному, при споживанні некип’яченого молока і сирих молочних продуктів, а також сирого м’яса.Симптоми бруцельозу дуже різноманітні. Найчастіше, хвороба починається гостро, з підвищення температури тіла до 39–40°С, супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю, болем у м’язах, збільшенням лімфатичних вузлів, обмеженням рухливості суглобів.Можливий також поступовий розвиток хвороби. Для нього характерна субфебрильна температура (37,1 – 38 °С), безсоння, зниження апетиту, головний біль і дратівливість, болючість у суглобах не різка.Ці прояви то стихають, то повертаються упродовж 3–4 тижнів.• порушення сну, головний біль;• закреп;• зниження (відсутність) апетиту;• болі у м’язах та суглобах;• загальна слабкість, депресія ;• озноб та лихоманка;• підвищене потовиділення , сухість у роті ;• брадикардія.Часто бруцельоз спричиняє алергічні захворювання — висипи, дерматити. Також потерпає опорно-рухова система ( розвиваються артрити, синовіти, бурсити).Ураження нервової системи проявляються невритами (наприклад, лицьового або слухового нерва), неврозами та ішіорадикулітами.Внаслідок ураження сечостатевої системи у жінок відбувається розлад менструального циклу, може розвинутися ендометрит. Якщо жінка вагітна, може статися викидень. У чоловіків з боку сечостатевої системи розвиваються епідидиміти і орхіти.