Після 20-річної перерви на Волинь повернулася небезпечна хвороба

Після 20-річної перерви на Волинь повернулася небезпечна хвороба
На Волині зареєстровано випадок захворювання на бруцельоз, яке в області не реєстрували майже 20 років.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Захворів 60-річний мешканець Луцька. У січні цього року в нього з’явилися болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Із такими симптомами наприкінці лютого чоловік звернувся за медичною допомогою за місцем проживання.

Через постійні болі в суглобах та м’язах у кінці березня він повторно звернувся до медиків. Лікар-інфекціоніст скерував чоловіка на додаткове обстеження, внаслідок чого виявлено збудник бруцельозу. Наразі хворий отримує відповідне лікування.

Чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів.

Фахівці центру в ході епідрозслідування встановили, що хворий систематично купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки.

Що таке бруцельоз та як вберегтися від хвороби?

Це — інфекційне зооантропонозне (спільне для людей і тварин) захворювання, спричинене мікроорганізмами роду Brucella. Воно передається контактним шляхом від тварин-носіїв збудника (великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, кролів ), а також їх інфікованих продуктів або тканин. Хвороба має здатність до хронічного рецидивного перебігу з переважним ураженням органів руху, нервової і сечостатевої систем організму. Від однієї людини до іншої бруцельоз не передається.

Інфікування людини відбувається, переважно, аліментарним (через уживання заражених продуктів) шляхом, рідше – контактним або аерогенним. В основному, при споживанні некип’яченого молока і сирих молочних продуктів, а також сирого м’яса.

Симптоми бруцельозу дуже різноманітні. Найчастіше, хвороба починається гостро, з підвищення температури тіла до 39–40°С, супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю, болем у м’язах, збільшенням лімфатичних вузлів, обмеженням рухливості суглобів.

Можливий також поступовий розвиток хвороби. Для нього характерна субфебрильна температура (37,1 – 38 °С), безсоння, зниження апетиту, головний біль і дратівливість, болючість у суглобах не різка.

Ці прояви то стихають, то повертаються упродовж 3–4 тижнів.

Поширені симптоми бруцельозу:

• порушення сну, головний біль;
• закреп;
• зниження (відсутність) апетиту;
• болі у м’язах та суглобах;
• загальна слабкість, депресія ;
• озноб та лихоманка;
• підвищене потовиділення , сухість у роті ;
• брадикардія.

Часто бруцельоз спричиняє алергічні захворювання — висипи, дерматити. Також потерпає опорно-рухова система ( розвиваються артрити, синовіти, бурсити).

Ураження нервової системи проявляються невритами (наприклад, лицьового або слухового нерва), неврозами та ішіорадикулітами.

Внаслідок ураження сечостатевої системи у жінок відбувається розлад менструального циклу, може розвинутися ендометрит. Якщо жінка вагітна, може статися викидень. У чоловіків з боку сечостатевої системи розвиваються епідидиміти і орхіти.

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Теги: лікарі, Волинь
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