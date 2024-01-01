На Чернігівщині зрадник отримав 15 років тюрми і конфіскацію майна
Сьогодні, 12:20
До 15 років ув’язнення засуджено жителя Чернігівщини, який надавав окупантам інформацію про учасників АТО та польоти БпЛА.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Чернігівської обласної прокуратури та визнав місцевого жителя винним у державній зраді та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).
Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що упродовж лютого-квітня 2022 року місцевий мешканець села Буянки Чернігівського району передавав представнику збройних сил рф дані про польоти БпЛА, які бачив над населеним пунктом.
Також надавав йому адреси місцевих жителів, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України, мали зброю або були проукраїнськи налаштовані. Таким чином він намагався нейтралізувати партизанську боротьбу чи диверсії, зберігаючи бойовий потенціал дислокованих у селі підрозділів зс рф.
Також він здійснював піший обхід села задля відстеження перебування нових осіб. Зібрані відомості передавав військовим держави-агресора у заздалегідь обумовленому місці.
28 березня 2022 року окупанти прибули до домогосподарства знайомого засудженого – учасника АТО, про якого він їм розповів й примусово вивезли чоловіка до села Вишневе. Впродовж доби потерпілого утримували в підвальному приміщенні школи, піддаючи катуванням з метою отримання даних про інших учасників АТО та місцезнаходження Сил оборони України.
Під час обшуку за місцем проживання засудженого виявлено та вилучено мобільний телефон, а також 3 тротилові шашки.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався Управлінням СБУ в Чернігівській області.
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Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Чернігівської обласної прокуратури та визнав місцевого жителя винним у державній зраді та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).
Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що упродовж лютого-квітня 2022 року місцевий мешканець села Буянки Чернігівського району передавав представнику збройних сил рф дані про польоти БпЛА, які бачив над населеним пунктом.
Також надавав йому адреси місцевих жителів, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України, мали зброю або були проукраїнськи налаштовані. Таким чином він намагався нейтралізувати партизанську боротьбу чи диверсії, зберігаючи бойовий потенціал дислокованих у селі підрозділів зс рф.
Також він здійснював піший обхід села задля відстеження перебування нових осіб. Зібрані відомості передавав військовим держави-агресора у заздалегідь обумовленому місці.
28 березня 2022 року окупанти прибули до домогосподарства знайомого засудженого – учасника АТО, про якого він їм розповів й примусово вивезли чоловіка до села Вишневе. Впродовж доби потерпілого утримували в підвальному приміщенні школи, піддаючи катуванням з метою отримання даних про інших учасників АТО та місцезнаходження Сил оборони України.
Під час обшуку за місцем проживання засудженого виявлено та вилучено мобільний телефон, а також 3 тротилові шашки.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався Управлінням СБУ в Чернігівській області.
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