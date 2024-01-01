На Чернігівщині зрадник отримав 15 років тюрми і конфіскацію майна

До 15 років ув’язнення засуджено жителя Чернігівщини, який надавав окупантам інформацію про учасників АТО та польоти БпЛА.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Чернігівської обласної прокуратури та визнав місцевого жителя винним у державній зраді та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Прокурори довели, що упродовж лютого-квітня 2022 року місцевий мешканець села Буянки Чернігівського районупро польоти БпЛА, які бачив над населеним пунктом.Також надавав йому адреси місцевих жителів, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України, мали зброю або були проукраїнськи налаштовані. Таким чином він намагався нейтралізувати партизанську боротьбу чи диверсії, зберігаючи бойовий потенціал дислокованих у селі підрозділів зс рф.Також він здійснював піший обхід села задля відстеження перебування нових осіб. Зібрані відомості передавав військовим держави-агресора у заздалегідь обумовленому місці.28 березня 2022 року окупанти прибули до домогосподарства знайомого засудженого – учасника АТО, про якого він їм розповів й примусово вивезли чоловіка до села Вишневе. Впродовж доби потерпілого утримували в підвальному приміщенні школи, піддаючи катуванням з метою отримання даних про інших учасників АТО та місцезнаходження Сил оборони України.Під час обшуку за місцем проживання засудженого виявлено та вилучено мобільний телефон, а також 3 тротилові шашки.Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався Управлінням СБУ в Чернігівській області.