Україна повернула тіла 121 загиблого Героя
Сьогодні, 12:46
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого Оборонця.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл Оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох Захисників із Запорізького напрямку.
"Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.
Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл Оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох Захисників із Запорізького напрямку.
"Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.
Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
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