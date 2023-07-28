Україна повернула тіла 121 загиблого Героя

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого Оборонця.Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл Оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох Захисників із Запорізького напрямку."Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.