У Луцьку – аварія з постраждалою

У Луцьку – аварія з постраждалою
На вулиці Ковельській у Луцьку сьогодні, 29 березня, трапилася автопригода з постраждалою.

Про це пише Конкурент.

За інформацією патрульної поліції Волині, зіткнулися авто Volkswagen та Skoda. На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції.

Пасажирка Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових росзлідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада швидкої, яка виїжджала на місце аварії, оглянула двох постраждалих жінок, одну з яких госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні із підозрою на закриту травму органів черевної порожнини. Інша жінка відмовилася від госпіталізації.

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Теги: ДТП, Луцьк
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