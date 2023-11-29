Нічна атака на Хмельниччину: пошкоджені шість будинків та дитячий табір





Про це Сергій Тюрін.



«Сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито 3 ворожі цілі. Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає. Дякуємо нашим ЗСУ! Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження 6 приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росіяни вночі 29 березня та зранку атакували 10 регіонів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Хмельниччині внаслідок нічної атаки пошкоджено шість приватних будинків та майно дитячого табору.Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА«Сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито 3 ворожі цілі. Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає. Дякуємо нашим ЗСУ! Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження 6 приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни вночі 29 березня та зранку

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію