Нічна атака на Хмельниччину: пошкоджені шість будинків та дитячий табір

Нічна атака на Хмельниччину: пошкоджені шість будинків та дитячий табір
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки пошкоджено шість приватних будинків та майно дитячого табору.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито 3 ворожі цілі. Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає. Дякуємо нашим ЗСУ! Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження 6 приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни вночі 29 березня та зранку атакували 10 регіонів України.

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Теги: Хмельниччина, атака
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