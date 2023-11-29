Нічна атака на Хмельниччину: пошкоджені шість будинків та дитячий табір
Сьогодні, 13:19
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки пошкоджено шість приватних будинків та майно дитячого табору.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито 3 ворожі цілі. Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає. Дякуємо нашим ЗСУ! Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження 6 приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі 29 березня та зранку атакували 10 регіонів України.
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Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито 3 ворожі цілі. Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає. Дякуємо нашим ЗСУ! Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження 6 приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі 29 березня та зранку атакували 10 регіонів України.
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