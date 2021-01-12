Скільки шкіл на Волині впровадили електронні журнали
Сьогодні, 13:31
Станом на кінець березня 609 шкіл на Волині впровадили електронні журнали. Це 98% загальноосвітніх навчальних закладів в області.
Про це повідомила заступниця голови обласної військової адміністрації Вікторія Левчук, пише Суспільне.
Зі слів посадовиці, до впровадження публічного цифрового інтерактивного онлайн-дашборду, яке стартувало торік у липні, на Волині е-журнали використовували 31,1 % шкіл.
"Впровадження електронних журналів робить освітній процес прозорим та зрозумілим для всіх його учасників — учителів, учнів та батьків", — додала Вікторія Левчук.
Довідково: у навчальному 2023/2024 році електронні журнали стали обов'язковими до впровадження в усіх загальноосвітніх закладах. За даними обласного управління освіти, станом на початок навчального року в області налічувалося 550 шкіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступниця голови обласної військової адміністрації Вікторія Левчук, пише Суспільне.
Зі слів посадовиці, до впровадження публічного цифрового інтерактивного онлайн-дашборду, яке стартувало торік у липні, на Волині е-журнали використовували 31,1 % шкіл.
"Впровадження електронних журналів робить освітній процес прозорим та зрозумілим для всіх його учасників — учителів, учнів та батьків", — додала Вікторія Левчук.
Довідково: у навчальному 2023/2024 році електронні журнали стали обов'язковими до впровадження в усіх загальноосвітніх закладах. За даними обласного управління освіти, станом на початок навчального року в області налічувалося 550 шкіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький мер перейменував вулицю Крилова
Сьогодні, 14:03
На Житомирщині налагодили бізнес на мертвих окупантах, - СБУ
Сьогодні, 13:48
Скільки шкіл на Волині впровадили електронні журнали
Сьогодні, 13:31
У Луцьку – аварія з постраждалою
Сьогодні, 13:11