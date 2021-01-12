Скільки шкіл на Волині впровадили електронні журнали

Скільки шкіл на Волині впровадили електронні журнали
Станом на кінець березня 609 шкіл на Волині впровадили електронні журнали. Це 98% загальноосвітніх навчальних закладів в області.

Про це повідомила заступниця голови обласної військової адміністрації Вікторія Левчук, пише Суспільне.

Зі слів посадовиці, до впровадження публічного цифрового інтерактивного онлайн-дашборду, яке стартувало торік у липні, на Волині е-журнали використовували 31,1 % шкіл.

"Впровадження електронних журналів робить освітній процес прозорим та зрозумілим для всіх його учасників — учителів, учнів та батьків", — додала Вікторія Левчук.

Довідково: у навчальному 2023/2024 році електронні журнали стали обов'язковими до впровадження в усіх загальноосвітніх закладах. За даними обласного управління освіти, станом на початок навчального року в області налічувалося 550 шкіл.

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Теги: Волинь, електронні журнали
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