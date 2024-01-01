Луцький мер перейменував вулицю Крилова

Луцький мер перейменував вулицю Крилова
Із 1 квітня в обласному центрі Волині вулиця Крилова змінить назву на честь полеглого військовослужбовця Миколи Мялковського.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

Як ідеться в документі, вулицю Крилова перейменують на вулицю Мялковського Миколи із 1 квітня без зміни нумерації (упорядкування) об’єктів нерухомого майна.

Також мер доручив департаменту ЖКГ міськради забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці.

Нагадаємо, лучанин Микола Мялковський у перший день повномасштабної війни написав заяву на звільнення з роботи в Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну.
Луцький мер перейменував вулицю Крилова

28-річний молодший сержант Микола Мялковський загинув 04.12.2023 року, захищаючи Батьківщину.

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Теги: перейменування, Луцьк
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