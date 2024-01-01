Луцький мер перейменував вулицю Крилова

змінить назву на честь полеглого військовослужбовця Миколи Мялковського.



Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.



Як ідеться в документі, вулицю Крилова перейменують на вулицю Мялковського Миколи із 1 квітня без зміни нумерації (упорядкування) об’єктів нерухомого майна.



Також мер доручив департаменту ЖКГ міськради забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці.



Нагадаємо, лучанин Микола Мялковський у перший день повномасштабної війни написав заяву на звільнення з роботи в Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну.



28-річний молодший сержант Микола Мялковський загинув 04.12.2023 року, захищаючи Батьківщину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 1 квітня в обласному центрі Волині вулиця Крилована честь полеглого військовослужбовцяПро це йдеться у розпорядженні Луцького міського головиЯк ідеться в документі, вулицю Крилова перейменують на вулицю Мялковського Миколи із 1 квітня без зміни нумерації (упорядкування) об’єктів нерухомого майна.Також мер доручив департаменту ЖКГ міськради забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці.Нагадаємо, лучанин Микола Мялковський у перший день повномасштабної війни написав заяву на звільнення з роботи в Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну.28-річний молодший сержант Микола Мялковський, захищаючи Батьківщину.

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