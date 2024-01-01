На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком
У Турійській громаді на Волині вчора, 28 березня, попрощалися з воїном Богданом Гороцюком, який віддав життя за вільну та незалежну Україну.

Про це повідомляє Турійська селищна рада.

«Лави небесного воїнства ангелів поповнив ще один наш земляк – Богдан Миколайович Гороцюк», - зазначили у громаді.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

Він народився і виріс в мальовничому селі Туричани. На жаль, саме в це село десять років тому надійшла перша звістка про непоправну втрату на війні – загибель від рук російських агресорів Героя Івана Ващені. І знову вулиці Туричан були встелені квітами та першою весняною зеленнню, а звичну сільську тишину пронизали сумні прощальні мелодії духового оркестру і духовні піснеспіви.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

Багато теплих слів-спогадів сказали про Богдана земляки, духовенство, побратими та місцева влада. Адже він був світлою людиною, добрим, роботящим, справжнім, правильним.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

Рідну землю Богдан пішов захищати за вільним покликом сумління ще в листопаді 2016 року. Він підписав контракт, проходив непросту службу у формуваннях військ протиповітряної оборони. Про те, що довелось пережити за ці роки, про випробування й труднощі, своїм рідним Богдан розповідав мало. Його метою була Перемога над підступним ворогом й мирне життя зі своєю родиною, яку дуже любив, якою дорожив.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

На жаль, 23 березня у бою з окупантами на Запорізькому напрямку старший солдат Богдан Гороцюк отримав тяжке поранення, внаслідок якого помер у лікарні. За місяць – 23 квітня, йому мало виповнитися 33 роки...
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

У Богдана залишилися батьки, дружина, двоє синочків, сестра.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

Прощання з Богданом Гороцюком відбулося біля рідного дому. Заупокійний молебень відслужили священники Православної Церкви України Турійського деканату. Щирі молитви підносилися до неба і, здавалося, що й воно плаче.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

В останню печальну дорогу, до місця вічного спочинку на сільському кладовищі, Богдана проводжали односельчани й мешканці сусідніх сіл, бойові побратими й друзі. На його честь прозвучав Державний Гімн, тричі «Слава!» і військовий салют.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

«Звучали також слова вдячності батькам Богдана Миколі Івановичу та Валентині Олександрівні за те, що виховали справжнього патріота, сильного духом воїна. І хоч важко в такі непрості моменти підібрати саме ті важливі слова, що можуть хоч трішки розрадити родину, важливо те, що світла пам’ять про воїна-захисника рідної землі, про Героя, який віддав своє життя за всіх нас, назавжди залишиться в серцях і в нашій історії», - зазначили у селищній раді.
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком
На Волині попрощалися із Героєм Богданом Гороцюком

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Теги: загиблі, війна
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