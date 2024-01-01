Погуляйко: постачальники необґрунтовано підняли ціни на будматеріали для укріплень на кордоні

фортифікаційних споруд на півночі Волині у розпалі. Працює сотні одиниць важкої техніки.



Усі роботи Волинська ОВА разом із підрядними організаціями виконує під керівництвом військових згідно проєктів Міноборони, повідомляє в телеграмі голова ОВА Юрій Погуляйко.



Тож учора відбулась спільна нарада (за участі представників військового командування, будівельних організацій та Волинської ОВА), де обговорили питання, пов’язані із зведенням залізобетонної лінії оборони.



Зокрема щодо поставок матеріалів, термінів виконання завдань тощо. Окрім того, обговорили й проблемні питання, які озвучили представники підрядних організацій. Серед них – необґрунтоване підняття цін постачальниками на будматеріали.



«Нагадаю, фінансування на зведення такої лінії оборони виділив Уряд, тож ми повинні контролювати використання бюджетних коштів. А постачальникам необхідно не забувати, що це робиться заради безпеки кожного з нас і держави загалом», - заявив очільник ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зведення бетонниху розпалі. Працює сотні одиниць важкої техніки.Усі роботи Волинська ОВА разом із підрядними організаціями виконує під керівництвом військових згідно проєктів Міноборони, повідомляє в телеграмі голова ОВАТож учора відбулась спільна нарада (за участі представників військового командування, будівельних організацій та Волинської ОВА), де обговорили питання, пов’язані із зведенням залізобетонної лінії оборони.Зокрема щодо поставок матеріалів, термінів виконання завдань тощо. Окрім того, обговорили й проблемні питання, які озвучили представники підрядних організацій. Серед них – необґрунтоване підняття цін постачальниками на будматеріали.«Нагадаю, фінансування на зведення такої лінії оборони виділив Уряд, тож ми повинні контролювати використання бюджетних коштів. А постачальникам необхідно не забувати, що це робиться заради безпеки кожного з нас і держави загалом», - заявив очільник ОВА.

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