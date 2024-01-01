Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю

На півночі Волинської області ударними темпами зводятьПро це в телеграмі повідомив начальник Волинської ОВАНа Волині постійно триває робота над посиленням обороноздатності. Особливо на півночі області. Зокрема, наразі триває будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону з білоруссю.«Вчора мав змогу у рамках робочої поїздки побачити як облаштовують оборонні рубежі та взводно опорні пункти. Відразу зауважу, що усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони. Тож працюємо згідно чітких вказівок військових. Це і протитанкові рови, і монтаж залізобетонних конструкцій, і невибухові загородження», - зазначив чиновник.З його слів, такі фортифікації збудують уздовж усього кордону з білоруссю.