Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю

Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
На півночі Волинської області ударними темпами зводять укріплення на кордоні із білоруссю.

Про це в телеграмі повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

На Волині постійно триває робота над посиленням обороноздатності. Особливо на півночі області. Зокрема, наразі триває будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону з білоруссю.
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю

«Вчора мав змогу у рамках робочої поїздки побачити як облаштовують оборонні рубежі та взводно опорні пункти. Відразу зауважу, що усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони. Тож працюємо згідно чітких вказівок військових. Це і протитанкові рови, і монтаж залізобетонних конструкцій, і невибухові загородження», - зазначив чиновник.
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю

З його слів, такі фортифікації збудують уздовж усього кордону з білоруссю.
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю

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Теги: кордон, Волинь
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