Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Сьогодні, 16:33
На півночі Волинської області ударними темпами зводять укріплення на кордоні із білоруссю.
Про це в телеграмі повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
На Волині постійно триває робота над посиленням обороноздатності. Особливо на півночі області. Зокрема, наразі триває будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону з білоруссю.
«Вчора мав змогу у рамках робочої поїздки побачити як облаштовують оборонні рубежі та взводно опорні пункти. Відразу зауважу, що усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони. Тож працюємо згідно чітких вказівок військових. Це і протитанкові рови, і монтаж залізобетонних конструкцій, і невибухові загородження», - зазначив чиновник.
З його слів, такі фортифікації збудують уздовж усього кордону з білоруссю.
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Про це в телеграмі повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
На Волині постійно триває робота над посиленням обороноздатності. Особливо на півночі області. Зокрема, наразі триває будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону з білоруссю.
«Вчора мав змогу у рамках робочої поїздки побачити як облаштовують оборонні рубежі та взводно опорні пункти. Відразу зауважу, що усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони. Тож працюємо згідно чітких вказівок військових. Це і протитанкові рови, і монтаж залізобетонних конструкцій, і невибухові загородження», - зазначив чиновник.
З його слів, такі фортифікації збудують уздовж усього кордону з білоруссю.
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