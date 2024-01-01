На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим

На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим
На Волині сьогодні попрощалися з Героєм Максим Бірюковим.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Нововолинська громада у глибокому смутку. Сьогодні попрощалася із загиблим військовослужбовцем Максимом Бірюковим.

Наш Герой любив життя і будував плани на майбутнє. Коли стала потреба захищати свою країну, пішов до лав Збройних сил України.

Життєвий шлях Максима Бірюкова обірвала війна.

Цінуймо подвиг нашого Захисника, бережімо памʼять про нашого земляка. Молімося за спокій його душі.

Вічна пам'ять і слава Герою. Хай його душа знайде спокій у вічності. А ми пам'ятаймо його сміливість та відданість рідній країні", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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