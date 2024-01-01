На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим

Максим Бірюковим.



Про це Борис Карпус.



"Нововолинська громада у глибокому смутку. Сьогодні попрощалася із загиблим військовослужбовцем Максимом Бірюковим.



Наш Герой любив життя і будував плани на майбутнє. Коли стала потреба захищати свою країну, пішов до лав Збройних сил України.



Життєвий шлях Максима Бірюкова обірвала війна.



Цінуймо подвиг нашого Захисника, бережімо памʼять про нашого земляка. Молімося за спокій його душі.



Вічна пам'ять і слава Герою. Хай його душа знайде спокій у вічності. А ми пам'ятаймо його сміливість та відданість рідній країні", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні попрощалися з ГероємПро це повідомив Нововолинський міський голова"Нововолинська громада у глибокому смутку. Сьогодні попрощалася із загиблим військовослужбовцем Максимом Бірюковим.Наш Герой любив життя і будував плани на майбутнє. Коли стала потреба захищати свою країну, пішов до лав Збройних сил України.Цінуймо подвиг нашого Захисника, бережімо памʼять про нашого земляка. Молімося за спокій його душі.Вічна пам'ять і слава Герою. Хай його душа знайде спокій у вічності. А ми пам'ятаймо його сміливість та відданість рідній країні", - йдеться в повідомленні.

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