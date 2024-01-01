У США розробляють новий законопроєкт про військову допомогу Україні
Сьогодні, 16:02
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про розробку нового законопроєкту про допомогу Україні.
Він суттєво відрізнятиметься від того, що схвалив Сенат ($60,06 мільярда на підтримку України), повідомляє The Hill.
Джонсон на зустрічі із сенаторами-республіканцями сказав, що США мають надавати військову допомогу Києву не безкоштовно, а в кредит або ж передавати озброєння за ленд-лізом.
На його думку, так допомога не фінансуватиметься за рахунок американських платників податків. Також Джонсон припустив, що для фінансування можна використати заморожені активи рф.
Джонсон не розкрив низку ключових подробиць. Зокрема, він не уточнив, чи наполягатиме на тому, щоб повʼязати схвалення допомоги Києву з жорсткою міграційною реформою у США.
Це принциповий момент, оскільки демократи навряд чи погодяться на такий варіант.
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Він суттєво відрізнятиметься від того, що схвалив Сенат ($60,06 мільярда на підтримку України), повідомляє The Hill.
Джонсон на зустрічі із сенаторами-республіканцями сказав, що США мають надавати військову допомогу Києву не безкоштовно, а в кредит або ж передавати озброєння за ленд-лізом.
На його думку, так допомога не фінансуватиметься за рахунок американських платників податків. Також Джонсон припустив, що для фінансування можна використати заморожені активи рф.
Джонсон не розкрив низку ключових подробиць. Зокрема, він не уточнив, чи наполягатиме на тому, щоб повʼязати схвалення допомоги Києву з жорсткою міграційною реформою у США.
Це принциповий момент, оскільки демократи навряд чи погодяться на такий варіант.
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