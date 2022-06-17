У Луцьку відкрився інтелектуальний Бош Сервіс Автодром*

У Луцьку відкрився інтелектуальний Бош Сервіс Автодром*
У Луцьку відкрився новий сучасний інтелектуальний автосервіс Бош Сервіс Автодром, що задає безкомпромісні стандарти обслуговування та є одним із 104 сервісів мережі Bosch в Україні. Станція розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Окружна, 10.

Бош Сервіс Автодром Луцьк налічує 8 постів, надає повний комплекс послуг технічного обслуговування та ремонту електромобілів, гібридів і авто з двигуном внутрішнього згорання (ДВЗ). Широкий асортимент послуг дозволить клієнтам вибрати те, що потрібно саме їхньому автомобілю: технічне регламентне обслуговування, діагностика електронних систем, роботи з ходової системи, роботи з електроустаткування, слюсарні роботи або чип тюнинг.

Завдяки стандартизованим процесам роботи, сучасному обладнанню та кваліфікації фахівців, які пройшли сертифікацію від Bosch, клієнти можуть бути впевнені в якості виконаних робіт. Ключова перевага інтелектуального Бош Сервіс Автодром – це якісний клієнтський сервіс і використання найновіших технологічних рішень.
У Луцьку відкрився інтелектуальний Бош Сервіс Автодром*

«Бізнес СТО будується на використанні якісних запчастин і діагностичного обладнання, на компетентному персоналі, систематичному контролі якості обслуговування та сильному бренді в очах споживача. Все це ми отримуємо завдяки партнерству з Bosch», – коментує Олег Романюк, власник мережі інтелектуальних Бош Сервісів Автодром.

Безпека – один із головних критеріїв вибору автосервісу. На Автодромі про це добре знають, тому кожен автомобіль проходить вихідний контроль, всі процеси фіксуються та супроводжуються документами, на сервісі ведеться відеоспостереження.

«Ми пишаємося українськими підприємцями, які розвивають бізнес та інвестують під час війни, створюють нові робочі місця і навчають своїх працівників. Та найголовніше – підтримують мобільність наших людей і економіку України», – зазначає Олександр Лизун, концепт менеджер мережі Бош Авто Сервіс в Україні та Молдові.

Бош Авто Сервіс – це автосервісна концепція Bosch, згідно з якою компанія надає партнерам – незалежним СТО право використання торгової марки Bosch Service, надає підтримку в навчанні персоналу, управлінні якістю та маркетингу, а партнери у свою чергу зобов'язуються підтримувати встановлені стандарти, якісно обслуговувати клієнтів та їх автомобілі, використовуючи запчастини та діагностичне обладнання Bosch.

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Теги: реклама, автосервіс
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