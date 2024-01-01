Опублікували відео, як у Білгородській області російська армія підняла білий прапор
Сьогодні, 15:17
У мережі опублікували відео із капітуляцією підрозділу російської армії на території Білгородської області рф.
Про це у телеграмі повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Відповідно до геолокації відеофайлу, події відбуваються у населеному пункті Сподарюшино Білгородської області російської федерації.
«Путінські війська за порадою Папи піднімають білий прапор та здаються у полон РДК/ЛСР», - іронізують автори телеграмканалу.
Нагадаємо, раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях рф у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
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Про це у телеграмі повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Відповідно до геолокації відеофайлу, події відбуваються у населеному пункті Сподарюшино Білгородської області російської федерації.
«Путінські війська за порадою Папи піднімають білий прапор та здаються у полон РДК/ЛСР», - іронізують автори телеграмканалу.
Нагадаємо, раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях рф у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
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