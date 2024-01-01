У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком

У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
Громада обласного центру Волині сьогодні, 14 березня, віддала останню шану полеглому військовослужбовцеві Дмитру Струку.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні, 14 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Дмитра Струка, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України від російських загарбників.
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком

Струк Дмитро Олександрович (27.04.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком

Поховали Дмитра Струка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у муніципалітеті.
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком

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Теги: загиблі, війна
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