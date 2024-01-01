У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
Сьогодні, 14:43
Громада обласного центру Волині сьогодні, 14 березня, віддала останню шану полеглому військовослужбовцеві Дмитру Струку.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Сьогодні, 14 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Дмитра Струка, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України від російських загарбників.
Струк Дмитро Олександрович (27.04.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Дмитра Струка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у муніципалітеті.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Сьогодні, 14 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Дмитра Струка, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України від російських загарбників.
Струк Дмитро Олександрович (27.04.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Дмитра Струка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у муніципалітеті.
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