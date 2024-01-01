Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет
Сьогодні, 14:22
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася зранку сьогодні, 14 березня, на Волині у кюветі опинився легковик.
Про це пише Буг.
Сьогодні вранці на трасі Р-15 у селі Суходоли Володимирської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Автомобіль «Фольксваген» злетів з дороги та опинився у кюветі.
«Ймовірно, водій не впорався з кермуванням, влетів у відбійник, пошкодив його та перекинувся. Що з водієм, наразі невідомо», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,тиждень тому на Волині автомобіль з’їхав в кювет, постраждали п'ятеро людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Буг.
Сьогодні вранці на трасі Р-15 у селі Суходоли Володимирської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Автомобіль «Фольксваген» злетів з дороги та опинився у кюветі.
«Ймовірно, водій не впорався з кермуванням, влетів у відбійник, пошкодив його та перекинувся. Що з водієм, наразі невідомо», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,тиждень тому на Волині автомобіль з’їхав в кювет, постраждали п'ятеро людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
Сьогодні, 14:43
Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет
Сьогодні, 14:22
У Дія.Бізнес в Луцьку визначили, хто змагатиметься за грант у 800 тисяч гривень. РЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:04
«Відроджуємо традиції та допомагаємо ЗСУ»: як у Луцьку проходила «Терапія вечорницями». ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 13:40