Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет





Про це пише



Сьогодні вранці на трасі Р-15 у селі Суходоли Володимирської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Автомобіль «Фольксваген» злетів з дороги та опинився у кюветі.



«Ймовірно, водій не впорався з кермуванням, влетів у відбійник, пошкодив його та перекинувся. Що з водієм, наразі невідомо», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо,тиждень тому на Волині автомобіль з’їхав в кювет, постраждали п'ятеро людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася зранку сьогодні, 14 березня, на Волині у кюветі опинився легковик.Про це пише Буг Сьогодні вранці на трасі Р-15 у селі Суходоли Володимирської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода.Автомобіль «Фольксваген» злетів з дороги та опинився у кюветі.«Ймовірно, водій не впорався з кермуванням, влетів у відбійник, пошкодив його та перекинувся. Що з водієм, наразі невідомо», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо,тиждень тому на Волині, постраждали п'ятеро людей.

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