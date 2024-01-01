Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет

Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася зранку сьогодні, 14 березня, на Волині у кюветі опинився легковик.

Про це пише Буг.

Сьогодні вранці на трасі Р-15 у селі Суходоли Володимирської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль «Фольксваген» злетів з дороги та опинився у кюветі.
Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет
Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет

«Ймовірно, водій не впорався з кермуванням, влетів у відбійник, пошкодив його та перекинувся. Що з водієм, наразі невідомо», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,тиждень тому на Волині автомобіль з’їхав в кювет, постраждали п'ятеро людей.

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Теги: ДТП, Волинь
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