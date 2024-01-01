У поліцейському відділку в Луцьку запрацювала система «Custody Records»
Сьогодні, 15:01
Система відеомоніторингу «Custody Record» сьогодні, 14 березня, розпочала функціонувати у Луцькому відділенні поліції №3. Це уже восьмий підрозділ, де проходитиме відеофіксація усіх процедур, які відбуваються із затриманим.
Про це повідомляє в телеграмі начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«Тобто неважливо, з яких причин ви перебуваєте у відділені: на консультації чи допиті – кожен ваш крок та дії поліцейських чітко фіксуватимуться камерами відеоспостереження. Насамперед це потрібно для захисту прав, як правоохоронця, так і затриманої людини», - стверджує посадовець.
Тож сьогодні він відвідав оновлене відділення, де продемонстрували усі етапи процесу затримання.
До слова, на створення підрозділу передбачили близько 6 млн гривень. З них 1 млн гривень – кошти Національної поліції України, а понад 4 млн спрямували Боратинська, Торчинська, Підгайцівська та Городищенська громади. Також майже 1 мільйон гривень надійшло від Ради Європи на закупівлю системи відеонагляду та іншої техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«Тобто неважливо, з яких причин ви перебуваєте у відділені: на консультації чи допиті – кожен ваш крок та дії поліцейських чітко фіксуватимуться камерами відеоспостереження. Насамперед це потрібно для захисту прав, як правоохоронця, так і затриманої людини», - стверджує посадовець.
Тож сьогодні він відвідав оновлене відділення, де продемонстрували усі етапи процесу затримання.
До слова, на створення підрозділу передбачили близько 6 млн гривень. З них 1 млн гривень – кошти Національної поліції України, а понад 4 млн спрямували Боратинська, Торчинська, Підгайцівська та Городищенська громади. Також майже 1 мільйон гривень надійшло від Ради Європи на закупівлю системи відеонагляду та іншої техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкрився інтелектуальний Бош Сервіс Автодром*
Сьогодні, 15:35
У поліцейському відділку в Луцьку запрацювала система «Custody Records»
Сьогодні, 15:01
У Луцьку попрощалися із Героєм Дмитром Струком
Сьогодні, 14:43
Аварія на Волині: автівка злетіла в кювет
Сьогодні, 14:22