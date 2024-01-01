У поліцейському відділку в Луцьку запрацювала система «Custody Records»

Система відеомоніторингу «Custody Record» сьогодні, 14 березня, розпочала функціонувати у Луцькому відділенні поліції №3. Це уже восьмий підрозділ, де, які відбуваються із затриманим.Про це повідомляє в телеграмі начальник ОВА«Тобто неважливо, з яких причин ви перебуваєте у відділені: на консультації чи допиті – кожен ваш крок та дії поліцейських чітко фіксуватимуться камерами відеоспостереження. Насамперед це потрібно для захисту прав, як правоохоронця, так і затриманої людини», - стверджує посадовець.Тож сьогодні він відвідав оновлене відділення, де продемонстрували усі етапи процесу затримання.До слова, на створення підрозділу передбачили близько 6 млн гривень. З них 1 млн гривень – кошти Національної поліції України, а понад 4 млн спрямували Боратинська, Торчинська, Підгайцівська та Городищенська громади. Також майже 1 мільйон гривень надійшло від Ради Європи на закупівлю системи відеонагляду та іншої техніки.