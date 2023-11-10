У Дія.Бізнес в Луцьку визначили, хто змагатиметься за грант у 800 тисяч гривень. РЕПОРТАЖ





Захід відбувся у понеділок, 11 березня. Побували там і журналісти інформаційного агентства ВолиньPost.



У холі центру Дія.Бізнес в Луцьку, що розташований за адресою Богдана Хмельницького, 26 – гамірно, тривають останні приготування. Організатори налаштовують техніку, а на пітчинг один за одним прибувають учасники. Вже зовсім скоро кожен із них розповість про свій бізнес та позмагається за можливість отримати кошти на його розвиток.



Довідка: Національний проєкт Дія.Бізнес, окрім інтернет-платформи, на якій підприємці можуть знайти чимало корисної інформації, представлений також мережею реальних центрів, що діють в 11 містах України, ще один – за кордоном. Там засновники бізнесу зустрічаються, спілкуються, об’єднуються навколо спільних ідей, отримують нові знання від практиків та експертів, а також мають можливість залучити фінансову допомогу.



Поки не розпочалася офіційна частина дійства, спілкуємося з керівником центру Максимом Шулякою. Він розповідає, що загалом участь у програмі «Власне» на базі луцького центру Дія.Бізнес брали понад 80 підприємців з Волині, Львівщини, Рівненщини, Черкащини, Київщини, Сумщини. Усі вони «прокачували свої навички у бізнесі» упродовж двох місяців.



«Програма «Власне» – акселераційна. До нас приходять представники бізнесу або люди, які хочуть створити власну справу, і ми їх навчаємо. Ми буквально акселеруємо, вирощуємо їхній бізнес. Це були не лише лекції, ми проводили майстермайнд-сесії. Учасників ділили на групки, і вони в форматі брейнштормінгу генерували ідеї й шукали рішення проблем у своєму бізнесі. Також запрошували експертів, які давали підприємцям свої поради та рекомендації», – зазначає керівник.

Максим Шуляка, керівник центру Дія.Бізнес у Луцьку

Максим додає, що можливість взяти участь у цьому пітчингу отримали 13 учасників, які стали найкращими за результатами навчання. Тепер вони повинні переконати журі в тому, що варті фінансування.



«Трьом учасникам, які будуть на найвищих сходиках рейтингу, наші партнери-інвестори нададуть по 100 тисяч гривень. Але лише один поїде на фінальний пітчинг до Києва, де матиме можливість поборотися ще за 800 тисяч”, – каже Максим Шуляка.



Частина учасників презентуватимуть свої ідеї в онлайн-форматі, але відкривають захід ті, хто прибули на нього офлайн. У кожного є п'ять хвилин, щоб коротко розповісти про свою справу, її актуальність, важливість, ну і, звісно ж, план масштабування.



Першим до слова запрошують лучанина Олександра Левчука. Рік тому чоловік створив новий бізнес з надання послуг агродронів. Каже, вони дозволяють фермерам швидше, дешевше та ефективніше зрошувати поля. Олександр розповідає, що хоч у підприємництві він вже давно, завжди намагається розвиватися.



«Я вже не вперше беру участь у проєктах Дія.Бізнес. Тут чудове навчання та потужні спікери. Я отримав нові знання, отримав дуже корисні знайомства, які, до речі, вже використовую у своїй діяльності», – каже підприємець.

Олександр Левчук, підприємець, учасник програми «Власне»

Ірина Лабкович приїхала з Вараша Рівненської області. Свій шлях у бізнесі жінка розпочала з відкриття швейних ательє, однак рік тому прийшла до створення власного бренду. Тепер пані Ірина займається виробництвом та продажем текстилю: постільної білизни, ковдр, халатів, домашнього одягу.



«Оскільки я - молодий підприємець, то постійно шукаю можливості, як прискорити та вдосконалити свій бізнес. Шукаю як додаткові джерела фінансування, так і нові знання. Адже у бізнесі дуже важливий постійний розвиток. Хто не навчається, той стоїть на місці і деградує», – каже учасниця програми.

Ірина Лабкович, підприємиця, учасниця програми «Власне»

А Олексій Винокур – харків’янин. Із початком повномасштабного вторгнення він переїхав до Львова. В рідному ж місті півтора року тому започаткував бізнес зі створення компактних вітрогенераторних станцій. За його словами, такий спосіб видобутку електроенергії є економнішим та допомагає споживачам заощаджувати кошти.



«Про програму я дізнався з соцмереж і одразу ж подумав, чому б не спробувати. Тим паче, там була грантова частина, а для мого проєкту і його масштабування додаткові кошти є нагально потрібними. Тому ця програма – дуже крутий буст для бізнесу», – розповідає Олексій.

Олексій Винокур, підприємець, учасник програми «Власне»

За кожним виступом учасників пильно спостерігають члени жюрі. Вони дають оцінку виступам, а також ставлять конкурсантам додаткові запитання. Оцінювання відбувається за кількома критеріями: візія, бізнес-проєкт, реалістичність гіпотези, конкурентні переваги та фінансова стратегія.



Серед суддів – маркетолог-практик, консультант Віталій Оксенюк. Він розповідає, що було непросто обирати найкращого з учасників. Практично кожен прийшов максимально підготовленим, вмотивованим, із готовим бізнесом, якому потрібен лише невеликий поштовх у вигляді фінансів та знань.



«Ми як журі звертали увагу на всі критерії, але особливо переглядали фінансову частину. Адже ми говоримо про бізнес та потенційну прибутковість тієї чи іншої компанії. А без вихідних фінансових даних важко оцінити і зрозуміти, чи матиме проєкт майбутнє», – каже Віталій.

Журі пітчингу Михайло Зданевич та Віталій Оксенюк

Понад три години пітчингу – позаду. Після довгоочікуваного підбиття підсумків журі нарешті оголосило результати. Відтак, на третьому місці опинилася Марія Куліш з Луцька, яка разом із чоловіком займається виготовленням карбонових пластин для БПЛА. Другу сходинку рейтингу посів Норайр Каграманян зі Львова, він створює рідке харчування під брендом «Напій», що замінює повноціний прийом їжі.



Найвищу ж оцінку від суддів отримала лучанка Діана Познякевич. Вона – співзасновниця виробництва хелсі солодощів «Good Mood Food», що виготовлені винятково з рослинних інгредієнтів, без цукру та глютену. Ці продукти, каже підприємиця, – альтернатива традиційним десертам та випічці. Їх можуть вживати люди з харчовими обмеженнями, непереносимостями та алергією.



«Програми Дія.Бізнес дозволили нам бути ближчими до практичних знань. Крім того, це, звісно ж, класний нетворкінг із місцевими підприємцями. Адже такі ключові питання як маркетинг, продажі, фінанси – однакові для кожного з нас, незважаючи на галузь підприємництва. Ну і, звісно ж, фінансова підтримка допоможе у подальшому розвитку нашого бізнесу», – розповідає Діана.



Підприємиця каже: прагне, щоб їхнє виробництво досягло рівня Макдональдсу, але у світі здорового харчування.

Діана Познякевич, підприємиця, учасниця та фіналістка програми «Власне»



Член журі, бізнес-тренер, HRD та коуч програми «Власне» Михайло Зданевич зазначає, що обрати переможця було непросто, адже всі кандидати виступили на дуже достойному рівні.



«Переможниця – велика молодець. Їхня справа вже має багато напрацювань, вони вже дуже багато чого досягли. В них класна візія і перспектива. Це реалістичний бізнес, який гарно масштабується і в якого є майбутнє», – розповідає пан Михайло.



Усі троє переможців отримають по 100 тисяч гривень від інвесторів. Діана ж невдовзі вирушить в Київ, де матиме можливість позмагатися за першість з учасниками з інших регіонів України та залучити на масштабування своєї справи ще 800 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбувся пітчинг, під час якого підприємці та учасники програми «Власне» презентували свої бізнес-проєкти. Їхня мета – отримання фінансової допомоги на розвиток власної справи.Захід відбувся у понеділок, 11 березня. Побували там і журналістиУ холі центру Дія.Бізнес в Луцьку, що розташований за адресою Богдана Хмельницького, 26 – гамірно, тривають останні приготування. Організатори налаштовують техніку, а на пітчинг один за одним прибувають учасники. Вже зовсім скоро кожен із них розповість про свій бізнес та позмагається за можливість отримати кошти на його розвиток.Поки не розпочалася офіційна частина дійства, спілкуємося з керівником центру. Він розповідає, що загалом участь у програмі «Власне» на базі луцького центру Дія.Бізнес брали понад 80 підприємців з Волині, Львівщини, Рівненщини, Черкащини, Київщини, Сумщини. Усі вони «прокачували свої навички у бізнесі» упродовж двох місяців.«Програма «Власне» – акселераційна. До нас приходять представники бізнесу або люди, які хочуть створити власну справу, і ми їх навчаємо. Ми буквально акселеруємо, вирощуємо їхній бізнес. Це були не лише лекції, ми проводили майстермайнд-сесії. Учасників ділили на групки, і вони в форматі брейнштормінгу генерували ідеї й шукали рішення проблем у своєму бізнесі. Також запрошували експертів, які давали підприємцям свої поради та рекомендації», – зазначає керівник.Максим додає, що можливість взяти участь у цьому пітчингу отримали 13 учасників, які стали найкращими за результатами навчання. Тепер вони повинні переконати журі в тому, що варті фінансування.«Трьом учасникам, які будуть на найвищих сходиках рейтингу, наші партнери-інвестори нададуть по 100 тисяч гривень. Але лише один поїде на фінальний пітчинг до Києва, де матиме можливість поборотися ще за 800 тисяч”, – каже Максим Шуляка.Частина учасників презентуватимуть свої ідеї в онлайн-форматі, але відкривають захід ті, хто прибули на нього офлайн. У кожного є п'ять хвилин, щоб коротко розповісти про свою справу, її актуальність, важливість, ну і, звісно ж, план масштабування.Першим до слова запрошують лучанина. Рік тому чоловік створив новий бізнес з надання послуг агродронів. Каже, вони дозволяють фермерам швидше, дешевше та ефективніше зрошувати поля. Олександр розповідає, що хоч у підприємництві він вже давно, завжди намагається розвиватися.«Я вже не вперше беру участь у проєктах Дія.Бізнес. Тут чудове навчання та потужні спікери. Я отримав нові знання, отримав дуже корисні знайомства, які, до речі, вже використовую у своїй діяльності», – каже підприємець.приїхала з Вараша Рівненської області. Свій шлях у бізнесі жінка розпочала з відкриття швейних ательє, однак рік тому прийшла до створення власного бренду. Тепер пані Ірина займається виробництвом та продажем текстилю: постільної білизни, ковдр, халатів, домашнього одягу.«Оскільки я - молодий підприємець, то постійно шукаю можливості, як прискорити та вдосконалити свій бізнес. Шукаю як додаткові джерела фінансування, так і нові знання. Адже у бізнесі дуже важливий постійний розвиток. Хто не навчається, той стоїть на місці і деградує», – каже учасниця програми.– харків’янин. Із початком повномасштабного вторгнення він переїхав до Львова. В рідному ж місті півтора року тому започаткував бізнес зі створення компактних вітрогенераторних станцій. За його словами, такий спосіб видобутку електроенергії є економнішим та допомагає споживачам заощаджувати кошти.«Про програму я дізнався з соцмереж і одразу ж подумав, чому б не спробувати. Тим паче, там була грантова частина, а для мого проєкту і його масштабування додаткові кошти є нагально потрібними. Тому ця програма – дуже крутий буст для бізнесу», – розповідає Олексій.За кожним виступом учасників пильно спостерігають члени жюрі. Вони дають оцінку виступам, а також ставлять конкурсантам додаткові запитання. Оцінювання відбувається за кількома критеріями: візія, бізнес-проєкт, реалістичність гіпотези, конкурентні переваги та фінансова стратегія.Серед суддів – маркетолог-практик, консультант. Він розповідає, що було непросто обирати найкращого з учасників. Практично кожен прийшов максимально підготовленим, вмотивованим, із готовим бізнесом, якому потрібен лише невеликий поштовх у вигляді фінансів та знань.«Ми як журі звертали увагу на всі критерії, але особливо переглядали фінансову частину. Адже ми говоримо про бізнес та потенційну прибутковість тієї чи іншої компанії. А без вихідних фінансових даних важко оцінити і зрозуміти, чи матиме проєкт майбутнє», – каже Віталій.Понад три години пітчингу – позаду. Після довгоочікуваного підбиття підсумків журі нарешті оголосило результати. Відтак, на третьому місці опиниласяз Луцька, яка разом із чоловіком займається виготовленням карбонових пластин для БПЛА. Другу сходинку рейтингу посівзі Львова, він створює рідке харчування під брендом «Напій», що замінює повноціний прийом їжі.Найвищу ж оцінку від суддів отримала лучанка. Вона – співзасновниця виробництва хелсі солодощів «Good Mood Food», що виготовлені винятково з рослинних інгредієнтів, без цукру та глютену. Ці продукти, каже підприємиця, – альтернатива традиційним десертам та випічці. Їх можуть вживати люди з харчовими обмеженнями, непереносимостями та алергією.«Програми Дія.Бізнес дозволили нам бути ближчими до практичних знань. Крім того, це, звісно ж, класний нетворкінг із місцевими підприємцями. Адже такі ключові питання як маркетинг, продажі, фінанси – однакові для кожного з нас, незважаючи на галузь підприємництва. Ну і, звісно ж, фінансова підтримка допоможе у подальшому розвитку нашого бізнесу», – розповідає Діана.Підприємиця каже: прагне, щоб їхнє виробництво досягло рівня Макдональдсу, але у світі здорового харчування.Член журі, бізнес-тренер, HRD та коуч програми «Власне»зазначає, що обрати переможця було непросто, адже всі кандидати виступили на дуже достойному рівні.«Переможниця – велика молодець. Їхня справа вже має багато напрацювань, вони вже дуже багато чого досягли. В них класна візія і перспектива. Це реалістичний бізнес, який гарно масштабується і в якого є майбутнє», – розповідає пан Михайло.Усі троє переможців отримають по 100 тисяч гривень від інвесторів. Діана ж невдовзі вирушить в Київ, де матиме можливість позмагатися за першість з учасниками з інших регіонів України та залучити на масштабування своєї справи ще 800 тисяч гривень.

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