«Відроджуємо традиції та допомагаємо ЗСУ»: як у Луцьку проходила «Терапія вечорницями». ФОТО.ВІДЕО

У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася благодійна зустріч «Терапія вечорницями» з психологинеюта кандидаткою філологічних наукПро це повідомили організатори заходу.На присутніх очікувала приємна атмосфера, розмови про традиції вечорниць на Волині, терапія піснею та смачні частування народними стравами."Ідея виникла під час нашого першого спільного проєкту – дитячого духовно-патріотичного табору в горах. Волинська команда після насиченого дня поспівала разом біля ватри, і всі відчули, як гуртовий спів підняв наш дух та об'єднав нас. А зацікавлення традиціями та народною культурою Волині й Полісся нас супроводжувало завжди. Зараз з'явилася нагода поєднати вивчення і відродження традицій з благодійністю – підтримкою ЗСУ. У планах також є розвиток проєкту і наповнення його новими ідеями", - розповіла Галина Мартинюк.Після заходу люди із радістю ділилися враженнями від атмосферного вечора, який нагадав кожному "хто ми і звідки"."Терапія вечорницями" була духовною, душевною і такою українською. Направду це дійство – щире і єднаюче. Гарне музичне оформлення, чудові голоси, спів залу. Думаю, що цікавим було би використання діалектів і говірки Полісся", - зізнається Алла Єфремова."Вчора мала честь виступити на проєкті. Дуже тішить, що наші давні, українські традиції памʼятають, відроджують і розповідають наступним поколінням, як було колись! Неймовірно рада, що за допомогою своєї гри на бандурі і мені вдалось передати слухачам настрій, характер української пісні та традицій!" – додає одна з учасниць заходуОрганізаторка проєкту Наталія Райниш наголосила, що в час нашої визвольної боротьби, яка триває сотнями років з тим самим ворогом, важливо нагадувати собі, хто ми."Важливо пам'ятати про національні традиції та цінності – бо інакше що ми передамо наступним поколінням, яку Україну для них залишимо?Вишитий одяг, українська пісня, гутірки про традиції, національні страви, голос бандури - саме те, що було потрібно для нагадування собі про свою ідентичність; про те, за що ми всі зараз стоїмо, за що віддавали і віддають життя найкращі сини і доньки України.Проєкт "Терапія вечорницями" – це ще й можливості прожити емоції, відволіктися, наповнитися ресурсом. Дякуємо нашим батькам, дідусям, бабусям - усім тим, хто сіяв у нас зерно любові до українського слова, пісні, традицій.Дякуємо тим, завдяки кому можливі такі зустрічі!Дякуємо кожному, хто прийшов і розділив цей момент єднання українського духу!Дякуємо кожному, хто донатив.Дякуємо нашим господинямта, які пригощали нас смачними варениками та солодощами!Дякуємоза гостинність!Дякуємоза атмосферні фото!Дякуємо Богу за Україну!" – резюмувала Наталія Райниш.Всі виручені кошти від заходу будуть спрямовані на закупівлю зарядних станцій для 1 ОШБ Да Вінчі 67 ОМБр. Станом на сьогодні, ця сума складає 10 тисяч гривень, але збір триває ще.