ДСНС: кількість загиблих від обстрілу в Сумах зросла

зруйнованої від обстрілу п’ятиповерхівки у Сумах, виявили ще одного загиблого.



Про це в телеграмі повідомляє ДСНС



На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці у Сумах, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини.



«Роботи тривають», - зазначили у ДСНС.



Нагадаємо, унаслідок удару сталося загоряння, повністю зруйнований один під’їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДСНС, які здійснюють рятувальну операцію на місціПро це в телеграмі повідомляє ДСНСНа місці ворожого удару по п’ятиповерхівці у Сумах, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини.«Роботи тривають», - зазначили у ДСНС.Нагадаємо, унаслідок удару сталося загоряння, повністю зруйнований один під’їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені

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