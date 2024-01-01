ДСНС: кількість загиблих від обстрілу в Сумах зросла
Сьогодні, 13:15
Працівники ДСНС, які здійснюють рятувальну операцію на місці зруйнованої від обстрілу п’ятиповерхівки у Сумах, виявили ще одного загиблого.
Про це в телеграмі повідомляє ДСНС
На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці у Сумах, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини.
«Роботи тривають», - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, унаслідок удару сталося загоряння, повністю зруйнований один під’їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені
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Про це в телеграмі повідомляє ДСНС
На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці у Сумах, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини.
«Роботи тривають», - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, унаслідок удару сталося загоряння, повністю зруйнований один під’їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені
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