Скільки волинян мають офіційний статус «доброволець»





Про це Оксана Гобод.



Зі слів посадовиці, добровольцям у 2022 та 2023 роках з обласного бюджету виплачували на рік по 10 тис грн для часткової компенсації житлово-комунальних послуг. Цього року гроші на це ще не виділяли.



Роз'яснення юриста про статус "доброволець"



Як розповів Суспільному юрист Олег Лягутко, в Україні законодавчо врегульовано, як добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій і відповідні соціальні гарантії.



"Всі громадяни-добровольці, які свідомо захищали, виконували обов'язок захисту України і це може бути підтверджено певними документами, вони всі можуть отримати статус учасника бойових дій і це чітко передбачено в законодавстві", — каже юрист.



Зі слів Олега Лягутка, на сьогодні у понятті "доброволець" слід розрізняти моральний і юридичні аспекти. З юридичної точки зору, добровольцями вважаються члени добровольчих формувань тергромад, які підпорядковуються ЗСУ.



"Особи, які добровільно прийшли в перший же день війни у військкомат і взяли до рук зброю — до моменту, коли вони прийшли до військкомату, вони робили це добровільно і були добровольцями. Але з моменту їх призову на військову службу їхній статус був рівно такий самий як і статус мобілізованого", — додав юрист.



Чому День добровольця відзначають 14 березня



В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.



Офіційно свято на честь українських добровольців було установлено 17 січня 2017 року "Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".



За даними Українського інституту національної пам'яті, у боях 2014–2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За майже 10 років статус "доброволець" офіційно отримали 30 військовослужбовців з Волині і 30 капеланів добровольців.Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту соціальної і ветеранської політикиЗі слів посадовиці, добровольцям у 2022 та 2023 роках з обласного бюджету виплачували на рік по 10 тис грн для часткової компенсації житлово-комунальних послуг. Цього року гроші на це ще не виділяли.Як розповів Суспільному юрист, в Україні законодавчо врегульовано, як добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій і відповідні соціальні гарантії."Всі громадяни-добровольці, які свідомо захищали, виконували обов'язок захисту України і це може бути підтверджено певними документами, вони всі можуть отримати статус учасника бойових дій і це чітко передбачено в законодавстві", — каже юрист.Зі слів Олега Лягутка, на сьогодні у понятті "доброволець" слід розрізняти моральний і юридичні аспекти. З юридичної точки зору, добровольцями вважаються члени добровольчих формувань тергромад, які підпорядковуються ЗСУ."Особи, які добровільно прийшли в перший же день війни у військкомат і взяли до рук зброю — до моменту, коли вони прийшли до військкомату, вони робили це добровільно і були добровольцями. Але з моменту їх призову на військову службу їхній статус був рівно такий самий як і статус мобілізованого", — додав юрист.В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.Офіційно свято на честь українських добровольців було установлено 17 січня 2017 року "Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".За даними Українського інституту національної пам'яті, у боях 2014–2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур.

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