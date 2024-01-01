Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині

Керівник МБФ «Україна з серцем», якого, за хабар обіцяв військовозобов’язаному посприяти у включенні відомостей про нього до системи «Шлях».Відтак це дозволило б чоловікові безперешкодно, під приводом перевезення гуманітарної допомоги, перетнути кордон та, як наслідок, ухилитися від мобілізації, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.Слідчі поліції Житомирщини спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НПУ затримали «благодійника» під час отримання ним грошової винагороди.Поліцейські встановили, що після повномасштабного вторгнення рф 43-річний житель Ковеля став співзасновником благодійної організації. Він пообіцяв 33-річному чоловіку посприяти у незаконному перетині ним державного кордону під виглядом працівника організації, попри обмеження під час воєнного стану в країні.Спілкуючись у мобільному месенджері, «благодійник» оцінив свої послуги у розмірі 1 200 доларів США.Пізніше чоловік підвищив цінник «сервісу» та вже вимагав від військовозобов’язаного неправомірну винагороду в розмірі 2 000 доларів США. У розмовах з «клієнтом» керівник організації неодноразово наголошував на своїх владних зв’язках.Під час передачі першого траншу у 40 000 гривень, «роботодавець» надав чоловікові посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм благодійної організації. Наступним етапом мало бути включення його до системи «Шлях».До того ж «добродій» інструктував, як діяти в разі виникнення труднощів, проходження всіх процедур, приховування справжньої мети виїзду задля вдалого перетину державного кордону.Надалі чоловік вказав про необхідність сплати частини «боргу» у 200 доларів США. Саме під час зустрічі з «волонтером-водієм» та отримання 8000 гривень поліцейські затримали фігуранта.Правоохоронці провели обшуки в помешканні фігуранта та в офісі благодійної організації, звідки вилучили печатки, банківську картку та документацію.Слідчі Головного управління Національної поліції в Житомирські області повідомили фігурантові про підозру у кримінальних правопорушеннях:- зловживання впливом (ч. 3 ст. 369 – 2 КК України);- незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).Процесуальні дії здійснюються під керівництвом Житомирської обласної прокуратури. Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас поліцейські перевіряють причетність інших осіб до протиправної схеми.За вчинення подібних діянь законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.