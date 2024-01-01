Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині

Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині
Керівник МБФ «Україна з серцем», якого у Ковелі затримали житомирські правоохоронці, за хабар обіцяв військовозобов’язаному посприяти у включенні відомостей про нього до системи «Шлях».

Відтак це дозволило б чоловікові безперешкодно, під приводом перевезення гуманітарної допомоги, перетнути кордон та, як наслідок, ухилитися від мобілізації, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Слідчі поліції Житомирщини спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НПУ затримали «благодійника» під час отримання ним грошової винагороди.
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині

Поліцейські встановили, що після повномасштабного вторгнення рф 43-річний житель Ковеля став співзасновником благодійної організації. Він пообіцяв 33-річному чоловіку посприяти у незаконному перетині ним державного кордону під виглядом працівника організації, попри обмеження під час воєнного стану в країні.

Спілкуючись у мобільному месенджері, «благодійник» оцінив свої послуги у розмірі 1 200 доларів США.

Пізніше чоловік підвищив цінник «сервісу» та вже вимагав від військовозобов’язаного неправомірну винагороду в розмірі 2 000 доларів США. У розмовах з «клієнтом» керівник організації неодноразово наголошував на своїх владних зв’язках.

Під час передачі першого траншу у 40 000 гривень, «роботодавець» надав чоловікові посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм благодійної організації. Наступним етапом мало бути включення його до системи «Шлях».
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині

До того ж «добродій» інструктував, як діяти в разі виникнення труднощів, проходження всіх процедур, приховування справжньої мети виїзду задля вдалого перетину державного кордону.

Надалі чоловік вказав про необхідність сплати частини «боргу» у 200 доларів США. Саме під час зустрічі з «волонтером-водієм» та отримання 8000 гривень поліцейські затримали фігуранта.

Правоохоронці провели обшуки в помешканні фігуранта та в офісі благодійної організації, звідки вилучили печатки, банківську картку та документацію.
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині

Слідчі Головного управління Національної поліції в Житомирські області повідомили фігурантові про підозру у кримінальних правопорушеннях:

- зловживання впливом (ч. 3 ст. 369 – 2 КК України);
- незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Процесуальні дії здійснюються під керівництвом Житомирської обласної прокуратури. Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас поліцейські перевіряють причетність інших осіб до протиправної схеми.
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині
Поліція оприлюднила деталі затримання керівника БФ із Волині

За вчинення подібних діянь законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Довідково:

За інформацією сервісу Опендатабот, благодійний фонд зареєстрований у селі Волошки Ковельського району. Керівник – Ахманов Сергій Сулейманович.

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Теги: хабар, Волинь
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