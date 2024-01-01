Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом

Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом
Ціле село у передмісті Харкова опинилось під загрозою через велику пожежу сухої трави.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Вчора, 13 березня, ввечері на околиці села Слобідське Харківського району загорілася суха трава. Через вітряну погоду полум’я швидко розповсюдилося на велику площу. Мешканці забили на сполох тільки тоді, коли вогонь почав підходити до меж людських поселень.
Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом
Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом

На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі вже досягла 7 га. На її ліквідацію і порятунок села було направлено понад 50 рятувальників і 10 автоцистерн.
Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом
Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом

Погасити пожежу було складно через сильні пориви вітру, заболочену місцевість та велику масу густої сухої рослинності й чагарників. Понад 13 годин знадобилося рятувальникам на її ліквідацію.
Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом
Через пожежу сухостою мало не згоріло село під Харковом

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Теги: пожежа, рятувальники
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