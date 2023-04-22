Частина колективу луцької стоматполіклініки хоче працювати собі у кишеню, – Любов Яковчук

Сергій Мойсік самостійно ініціював проведення зборів трудового колективу та на власний розсуд сформував питання порядку денного. Сергій Мойсік не дотримався порядку скликання зборів трудового колективу, також від профспілки не було жодних ініціатив, на зборах було менше половини працівників поліклініки (83 працівники з 203).



Про це в коментарі Любов Яковчук. Вона зазначила, що меддиректор Сергій Мойсік вирішив, що він може чи повинен вирішувати питання про перенесення зуботехнічної лабораторії з двох корпусів в один, про недоцільність створення дитячої стоматології (прийняття лікарів з Луцької міської дитячої поліклініки через недофінансування від НСЗУ), а також вказав на незрозумілі порушення колективного договору.



Особливо Мойсіка та окремих підбурених ним лікарів турбувала робота адміністратора, яка контролює порядок оплати наданих послуг (зроблено оплату в касу підприємства чи ні).



На зборах також були присутні очільник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін, директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська та депутати Луцької міської ради від ПП «Свідомі» Алла Надточій та Валентин Хаймик.



«Про скликання зборів я дізналася випадково. Медичний директор не обговорив попередньо зі мною, що існують питання, які, на його думку, необхідно винести на обговорення колективу. Самостійно скликав збори трудового колективу, знаючи і розуміючи, що всі питання ми вирішуємо з попереднім аналізом вихідних даних, у штатному режимі та за погодженням зі спеціалістами, лікарями і завідувачкою.



Попри те, медичний директор, порушуючи законодавство, свою посадову інструкцію, принципи медичної етики та деонтології; не враховуючи положень статуту комунального підприємства, вирішив, що сам в один день може зібрати збори для вирішення нібито нагальних і критичних питань. Як виявилося по факту, він насправді планував підбурити колектив для оголошення мені недовіри. Фактично мала місце дешева та примітивна маніпуляція.



Прикро, що так вчинила людина, яка могла спробувати проявити себе в управлінській команді на благо підприємства та колективу. Очевидно, що тепер залишається відкритим питання порядку та способу подальшої комунікації з медичним директором. На мою вимогу зайти після зборів і надати свої конструктивні аргументи – не відреагував», – зазначила Любов Яковчук. Та додала, що збори відразу перетворилися на балаган, оскільки не було ні належної реєстрації присутніх, ні порядку виступів чи прийняття рішень.



«Щодо перенесення зуботехнічної лабораторії, то це питання ми піднімали неодноразово. Є відповідний наказ від грудня 2023 року, який підписав старший зубний технік Микола Мойсік. Він, до речі, сьогодні заперечив усі попередні пропозиції.



На моє переконання, цей супротив робиться через небажання окремих лікарів і техніків відмовитися від неприйнятних підходів, які були раніше (наприклад, від незаконного виготовлення необлікованих робіт зубними техніками). Тобто, хочуть працювати собі в кишеню, не дбаючи про ефективне та законне використання майна комунальної власності; про покращення матеріальної бази поліклініки», – зазначила Любов Яковчук.



Любов Якобчук неодноразово зазначала, що проти неї випустили замовні і відверто провокативні публікації у медіа. Вона пов’язує це з її «хрестовим походом» проти роками вкорінених корупційних схем. Зокрема, очільниця медзакладу хоче поборони корупційну складову і навести лад зі сплатою за послуги стоматологів, щоб оплата надходила лише в касу підприємства, а не окремим працівникам в кишеню. В рамках цієї ініціативи розроблена інформаційна кампанія, аби попереджати про необхідність оплати в касу та важливість зберігання пацієнтами фіскальних чеків.



Вочевидь, це так не сподобалося окремим лікарям і зубним техніками, що вони вирішили в будь-який спосіб домогтися звільнення керівника, аби повернути старі методи заробітку та власного збагачення за рахунок комунального майна.



Під час зборів працівників очільник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін додав, що вирішити питання, які турбують колектив, можна в штатному режимі, аби з кожним обговорити особисто те, що дійсно нагальне, а не виносити це на загал і робити зі зборів балаган.



Скликані Мойсіком збори завершилися його закликом оголосити недовіру директорці Луцької міської стоматполіклініки Любові Яковчук і схвальними вигуками окремих присутніх. Жодних документів, як-то протоколу зборів, реєстру, лічильної комісії тощо складено не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медичний директор КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка»самостійно ініціював проведення зборів трудового колективу та на власний розсуд сформував питання порядку денного. Сергій Мойсік не дотримався порядку скликання зборів трудового колективу, також від профспілки не було жодних ініціатив, на зборах було менше половини працівників поліклініки (83 працівники з 203).Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила очільниця медзакладу. Вона зазначила, що меддиректор Сергій Мойсік вирішив, що він може чи повинен вирішувати питання про перенесення зуботехнічної лабораторії з двох корпусів в один, про недоцільність створення дитячої стоматології (прийняття лікарів з Луцької міської дитячої поліклініки через недофінансування від НСЗУ), а також вказав на незрозумілі порушення колективного договору.Особливо Мойсіка та окремих підбурених ним лікарів турбувала робота адміністратора, яка контролює порядок оплати наданих послуг (зроблено оплату в касу підприємства чи ні).На зборах також були присутні очільник управління охорони здоров’я Луцької міської ради, директорка Луцької міської дитячої поліклінікита депутати Луцької міської ради від ПП «Свідомі»й та«Про скликання зборів я дізналася випадково. Медичний директор не обговорив попередньо зі мною, що існують питання, які, на його думку, необхідно винести на обговорення колективу. Самостійно скликав збори трудового колективу, знаючи і розуміючи, що всі питання ми вирішуємо з попереднім аналізом вихідних даних, у штатному режимі та за погодженням зі спеціалістами, лікарями і завідувачкою.Попри те, медичний директор, порушуючи законодавство, свою посадову інструкцію, принципи медичної етики та деонтології; не враховуючи положень статуту комунального підприємства, вирішив, що сам в один день може зібрати збори для вирішення нібито нагальних і критичних питань. Як виявилося по факту, він насправді планував підбурити колектив для оголошення мені недовіри. Фактично мала місце дешева та примітивна маніпуляція.Прикро, що так вчинила людина, яка могла спробувати проявити себе в управлінській команді на благо підприємства та колективу. Очевидно, що тепер залишається відкритим питання порядку та способу подальшої комунікації з медичним директором. На мою вимогу зайти після зборів і надати свої конструктивні аргументи – не відреагував», – зазначила Любов Яковчук. Та додала, що збори відразу перетворилися на балаган, оскільки не було ні належної реєстрації присутніх, ні порядку виступів чи прийняття рішень.«Щодо перенесення зуботехнічної лабораторії, то це питання ми піднімали неодноразово. Є відповідний наказ від грудня 2023 року, який підписав старший зубний технік Микола Мойсік. Він, до речі, сьогодні заперечив усі попередні пропозиції.На моє переконання, цей супротив робиться через небажання окремих лікарів і техніків відмовитися від неприйнятних підходів, які були раніше (наприклад, від незаконного виготовлення необлікованих робіт зубними техніками). Тобто, хочуть працювати собі в кишеню, не дбаючи про ефективне та законне використання майна комунальної власності; про покращення матеріальної бази поліклініки», – зазначила Любов Яковчук.Любов Якобчук неодноразово зазначала, що проти неї випустили замовні і відверто провокативні публікації у медіа. Вона пов’язує це з її «хрестовим походом» проти роками вкорінених корупційних схем. Зокрема, очільниця медзакладу хоче поборони корупційну складову і навести лад зі сплатою за послуги стоматологів, щоб оплата надходила лише в касу підприємства, а не окремим працівникам в кишеню. В рамках цієї ініціативи розроблена інформаційна кампанія, аби попереджати про необхідність оплати в касу та важливість зберігання пацієнтами фіскальних чеків.Вочевидь, це так не сподобалося окремим лікарям і зубним техніками, що вони вирішили в будь-який спосіб домогтися звільнення керівника, аби повернути старі методи заробітку та власного збагачення за рахунок комунального майна.Під час зборів працівників очільник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін додав, що вирішити питання, які турбують колектив, можна в штатному режимі, аби з кожним обговорити особисто те, що дійсно нагальне, а не виносити це на загал і робити зі зборів балаган.Скликані Мойсіком збори завершилися його закликом оголосити недовіру директорці Луцької міської стоматполіклініки Любові Яковчук і схвальними вигуками окремих присутніх. Жодних документів, як-то протоколу зборів, реєстру, лічильної комісії тощо складено не було.

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