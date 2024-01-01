Як парафія ПЦУ на Волині стала збирати мільйони на армію. ВІДЕО

Як парафія ПЦУ на Волині стала збирати мільйони на армію. ВІДЕО
Священник Михайло Мельничук - настоятель храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у Маневичах. Ця парафія Волинської єпархії ПЦУ збирає на ЗСУ мільйони гривень, закуповує автівки, дрони і активно волонтерить.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

"Ми вирішили, все, що заколядуємо, не будемо лишати у церкві, а спрямуємо на військо. І, відповідно, ці кошти у нас ідуть на дрони. Яким чином? Колядуємо, проводимо благодійні концерти. Розумію, що людям зараз не до веселощів, але якщо це на допомогу нашим воїнам, то зголошуються всі. Цьогоріч пішли, наколядували більше, ніж півмільйона гривень. Крім Маневич, я ще є настоятелем храму у Серхові. І якщо мені не зраджує пам'ять, там проживає близько 400 людей. Село ж зібрало 100 тисяч. Це коляда, благодійні ярмарки в школі. Тобто кожен житель цього населеного пункту пожертвував 2 з половиною тисячі гривень. Люди знають, що кожна наша копійка буде рятувати життя військовим.

Ми проводимо благодійні концерти, дуже часто мені закидають:"Ви зробили з храму концертний зал. І я тим людям кажу, зате у нас ікони висять, а не портрети Януковича. Навіть, якщо ми зробили концерт у храмі, поставили крісла - то на релігійну тематику, співання псалмів. Там нічого поганого не співалося, співалися духовні і церковні твори.

У нас на Західній Україні війна зводиться до того, що треба гарно провести в останню дорогу полеглих, гарну процесію зробити. Це важливо, але найперше треба рятувати живих. Тих, то зараз в окопах, хто воює проти ворожих військ. То чому не проводити таких благодійних концертів, якщо на ньому можна допомогти односельчанам. Бо дрон не так нищить техніку, як він рятує життя нашим хлопцям. І це найважливіше", - наголошую отець Михайло.

Детальніше дивіться у сюжеті відео.



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Теги: Волинь, Маневичі, парафія, ЗСУ
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