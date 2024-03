Міноборони пояснило слова про плани мобілізувати 500 тисяч людей

У Міністерстві оборони України пояснили свої слова для видання Financial Times про потребу мобілізувати до 500 тисяч українців, які мають замінити виснажених військових на фронті.Про це йдеться в тексті повного коментаря для Financial Times, яке опублікувало оборонне відомство, пише Громадське Так, у розмові з журналістами представники Міноборони зазначили, що з міркувань безпеки не можуть коментувати точну кількість людей, необхідних для залучення до Сил оборони.Кількість у 400–500 тисяч людей там назвали «загальними оцінками», які можуть змінюватися залежно від розвитку бойових дій і які неможливо задовольнити одразу.Крім того, у Міноборони відповіли на запитання про те, чому не можна мобілізувати замість звичайних громадян працівників СБУ та поліції, які мають часткову підготовку. Так, там зазначили, що повномасштабній агресії неможливо протистояти лише силами професіоналів.«Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби, — єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей», — йдеться у відповіді оборонного відомства.Що передувало?Видання Financial Times опублікувало матеріал із коментарями Міністерства оборони України, у якому йшлося про те, що Україна планує мобілізувати до Сил оборони до 500 тисяч людей.Як писало FT, кількість українських військових на фронті оцінюється у 330 тисяч людей. Решту новомобілізованих планують залучити для заміщення втрат і покриття інших військових потреб, залежно від ситуації на полі бою.