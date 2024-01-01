Завтра у Луцькому районі прощатимуться з Героєм Олександром Літвінцовим

Олександром Літвінцовим.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У п’ятницю, 15 березня, об 11.30 годині у Соборі Пресвятої Богородиці у селі Забороль відбудеться відспівування військовослужбовця Літвінцова Олександра Сергійовича (13.10.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.



Поховають Олександра Літвінцова на кладовищі у селі Забороль.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







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