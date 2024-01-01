На Харківщині загинув Герой з Луцького району Олександр Літвінцов

Олександр Літвінцов з Луцького району.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Мешканець села Забороль Луцької міської територіальної громади Літвінцов Олександр Сергійович, 13.10.1995 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 4 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.



Солдат Літвінцов Олександр Сергійович загинув 16.12.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Геройз Луцького району.Про це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Мешканець села Забороль Луцької міської територіальної громади Літвінцов Олександр Сергійович, 13.10.1995 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 4 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.Солдат Літвінцов Олександр Сергійович загинув 16.12.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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