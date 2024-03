Перший «Оскар» в історії України: де і коли у Луцьку можна подивитися «20 днів у Маріуполі»

Стартує повторний прокат стрічки, який став першим володарем Премії «Оскар» в історії України.Про це повідомили на сайті «Артхаус Трафік».14 березня на великі екрани обраних кінотеатрів повертається документальна картинаукраїнського режисера Мстислава Чернова. Стрічка отримала Премію «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Напередодні творці картини Мстислав Чернов,таотримали Шевченківську премію в номінації «Публіцистика, журналістика». Стрічка також вважається найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті: загальні збори в Україні становлять понад 2 мільйони гривень.Повторний прокат картини обмежений — подивитися її можна буде у короткий проміжок часу лише в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси,, Рівного, Чернівців, Броварів, Гатного, Дрогобича, Олександрії, Бучі, Умані, Софіївської Борщагівки, Івано-Франківська, Нововолинська, Вінниці, Хмельницького, Кременчука, Кам’янця-Подільського, Узина, Білої Церкви, Ніжина, Вишневого, Кривого Рога, Коломиї, Ізмаїла, Сум, Черкас, Запоріжжя, Житомира. На деяких майданчиках відбудуться лише разові покази в окремі дні. Актуальний перелік кінотеатрів можна побачити на сторінці фільму (список оновлюється).Вихід фільму на українських онлайн-платформах запланований незабаром.Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василиса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.Вперше картина побачила світ на «Санденсі» — одному з головних фестивалів незалежного кіно у США — у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг та відзнаку «Сертифікована свіжість», яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb — 8,5 з 10, на Metacritic — 83 бали зі 100 з позначкою Must See. З оцінкою 4,2 з 5 стрічка зайняла найвищу сходинку в рейтингу Letterboxd серед документальних фільмів 2023 року.