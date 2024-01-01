Перший «Оскар» в історії України: де і коли у Луцьку можна подивитися «20 днів у Маріуполі»

Перший «Оскар» в історії України: де і коли у Луцьку можна подивитися «20 днів у Маріуполі»
Стартує повторний прокат стрічки Мстислава Чернова, який став першим володарем Премії «Оскар» в історії України.

Про це повідомили на сайті «Артхаус Трафік».

14 березня на великі екрани обраних кінотеатрів повертається документальна картина «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова. Стрічка отримала Премію «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Напередодні творці картини Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василиса Степаненко отримали Шевченківську премію в номінації «Публіцистика, журналістика». Стрічка також вважається найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті: загальні збори в Україні становлять понад 2 мільйони гривень.

Повторний прокат картини обмежений — подивитися її можна буде у короткий проміжок часу лише в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Броварів, Гатного, Дрогобича, Олександрії, Бучі, Умані, Софіївської Борщагівки, Івано-Франківська, Нововолинська, Вінниці, Хмельницького, Кременчука, Кам’янця-Подільського, Узина, Білої Церкви, Ніжина, Вишневого, Кривого Рога, Коломиї, Ізмаїла, Сум, Черкас, Запоріжжя, Житомира. На деяких майданчиках відбудуться лише разові покази в окремі дні. Актуальний перелік кінотеатрів можна побачити на сторінці фільму (список оновлюється).

Вихід фільму на українських онлайн-платформах запланований незабаром.

Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василиса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

Вперше картина побачила світ на «Санденсі» — одному з головних фестивалів незалежного кіно у США — у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг та відзнаку «Сертифікована свіжість», яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb — 8,5 з 10, на Metacritic — 83 бали зі 100 з позначкою Must See. З оцінкою 4,2 з 5 стрічка зайняла найвищу сходинку в рейтингу Letterboxd серед документальних фільмів 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 20 днів у Маріуполі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Луцького району Олександр Літвінцов
Сьогодні, 15:35
Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів
Сьогодні, 15:26
Перший «Оскар» в історії України: де і коли у Луцьку можна подивитися «20 днів у Маріуполі»
Сьогодні, 15:11
Польські фермери повністю заблокували 4 пункти пропуску з Україною
Сьогодні, 14:53
Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 17 березня Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 17 березня
Сьогодні, 13:15
Курс валют у Луцьку на 12 березня Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:30
Де подивитися стрічку «20 днів у Маріуполі» Де подивитися стрічку «20 днів у Маріуполі»
11 березень, 22:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
11 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не існує демобілізації під час війни: є різні питання щодо ротації та відпусток, – Зеленський
Сьогодні, 16:30
 0
Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни
Сьогодні, 16:10
 0
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб
Сьогодні, 15:52
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцького району Олександр Літвінцов
Сьогодні, 15:35
 0
Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8