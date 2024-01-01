Польські фермери повністю заблокували 4 пункти пропуску з Україною

Польські фермери повністю заблокували 4 пункти пропуску з Україною
Наразі на кордоні польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг"", – сказав він.

Також польські фермери пропускають по напряму пунктів пропуску "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну – за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

За словами Демченка, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Речник нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", однак це, швидше за все, тимчасово, адже з 13 березня польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.

Нагадаємо, надвечір 11 березня віцепрем’єр Олександр Кубраков заявив, що отримав інформацію про випадки зупинки польськими протестувальниками і поліцією пасажирських автобусів, що прямують до і з Польщі. Водночас він не навів деталей, де і коли це відбувалося, та не уточнив кількість таких випадків.

З коментаря посла України у Польщі стало відомо, що повідомлення стосувалися КПП "Ягодин-Дорогуськ". Туди виїхав український консул.

Речник ДПСУ сказав, що українські прикордонники не фіксують проблем із проїздом пасажирського транспорту безпосередньо через кордон із Польщею, але не виключають певних проблем з їхнім рухом на деякій відстані від кордону, де перебувають польські протестувальники.

Український консул, що прибув на пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", також не побачив проблем з блокуванням пасажирських перевезень.

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Теги: кордон, Волинь
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