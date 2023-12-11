Задля викрадення елітного авто волинянин і донеччанин мало не вбили людину

У Києві волинянин та донеччанин ледь, намагаючись відібрати в нього елітну іномарку.Про це у фейсбуці інформує поліція Києва.Фігуранти підшукали дорогий автомобіль, з метою його привласнення. Вони холоднокровно спричинили власнику автівки удари ножем в шию, однак той вирвався з їх рук. Столичні оперативники провели всі необхідні заходи з розшуку нападників та затримали їх.До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на парковці торгового центру двоє невідомих напали на чоловіка та завдали численних ножових поранень. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та медики.Поліцейські з’ясували, що потерпілий – 42-річний чоловік. Він вийшов з магазину, сів у свій автомобіль, коли через задні двері до авто вскочив невідомий, притиснув його голову до сидіння та почав наносити удари ножем. Його спільник підійшов до водійських дверей та почав бити постраждалого. Потерпілому вдалося вирватися і покликати на допомогу. Нападники втекли, а потерпілого госпіталізували.Правоохоронці встановили прикмети зловмисників та розпочали пошуки. Так, неподалік місця події було знайдено чоловічий одяг зі слідами крові, який належав одному з фігурантів. Далі, аналітики кримінального аналізу, працівники карного розшуку главку поліції та оперативники відділу поліції № 1 Святошинського управління поліції встановили маршрут руху зловмисників та за декілька годин затримали їх у Дарницькому районі.Начальник главку поліції Києвазазначив, що фігуранти хотіли заволодіти елітним автомобілем, щоб продати його: «Зловмисниками виявилися 19-річний уродженець Волинської області та 20-річний уродженець Донеччини. Вони ретельно спланували злочин та були готові навіть вбити людину заради авто. Стать чи вік жертви для них не мали значення. Упродовж кількох днів вони підшукували дорогу іномарку та того ранку до поля їх зору потрапив «Мерседес», 2022 року. Все пішло не по плану зловмисників, коли потерпілий вирвався з їх рук та підняв галас».Фігурантів затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вони вже зібрали речі та готувалися поїхати переховуватися до іншого регіону.Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За вчинене підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами із конфіскацією майна.