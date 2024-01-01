З-під російської окупації звільнили містечко в Курській області рф

контролем російських добровольців.



Про це в телеграмі повідомив легіон «Свобода Росії».



Бійці стверджують, що путінська армія стрімко залишає селище, залишаючи позаду позиції та важку техніку.



Також у Курську місцева влада перевела всіх школярів на дистанційне навчання до кінця тижня «у зв'язку з останніми подіями».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Селище Тьоткіно Курської області рф повністю підПро це в телеграмі повідомив легіон «Свобода Росії».Бійці стверджують, що путінська армія стрімко залишає селище, залишаючи позаду позиції та важку техніку.Також у Курську місцева влада перевела всіх школярів на дистанційне навчання до кінця тижня «у зв'язку з останніми подіями».

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