З-під російської окупації звільнили містечко в Курській області рф
Сьогодні, 14:01
Селище Тьоткіно Курської області рф повністю під контролем російських добровольців.
Про це в телеграмі повідомив легіон «Свобода Росії».
Бійці стверджують, що путінська армія стрімко залишає селище, залишаючи позаду позиції та важку техніку.
Також у Курську місцева влада перевела всіх школярів на дистанційне навчання до кінця тижня «у зв'язку з останніми подіями».
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Про це в телеграмі повідомив легіон «Свобода Росії».
Бійці стверджують, що путінська армія стрімко залишає селище, залишаючи позаду позиції та важку техніку.
Також у Курську місцева влада перевела всіх школярів на дистанційне навчання до кінця тижня «у зв'язку з останніми подіями».
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З-під російської окупації звільнили містечко в Курській області рф
Сьогодні, 14:01