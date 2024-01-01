З-під російської окупації звільнили містечко в Курській області рф

З-під російської окупації звільнили містечко в Курській області рф
Селище Тьоткіно Курської області рф повністю під контролем російських добровольців.

Про це в телеграмі повідомив легіон «Свобода Росії».

Бійці стверджують, що путінська армія стрімко залишає селище, залишаючи позаду позиції та важку техніку.

Також у Курську місцева влада перевела всіх школярів на дистанційне навчання до кінця тижня «у зв'язку з останніми подіями».


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Теги: війна, росія
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