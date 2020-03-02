Нова шахрайська схема завдає збитків на мільйони: волинян закликають бути обачними

Нова шахрайська схема завдає збитків на мільйони: волинян закликають бути обачними
Набуває популярності нова шахрайська схема, яка завдає збитків на мільйони гривень: закликаємо волинян бути обачними.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Левова частка шахрайств, зареєстрованих на Волині, стосуться фішингу. Так, наразі з початку року розпочато понад чотириста кримінальних проваджень, а сума завданих збитків громадянам сягнула понад 4 000 000 гривень.

Так звані «Соціальні виплати» продовжують бути найпоширенішою схемою шахрайств. Вже декілька днів поспіль на Волині фіксують новий підвид такого злочину.

Шахраї зламують облікові записи громадян у соцмережах. Маючи доступ до контактів і різноманітних груп, вони надсилають стандартне повідомлення про можливість отримання грошової допомоги, наголошуючи, що гроші зараховуються за 10 хвилин, і та людина нібито вже їх отримала.

Люди переходять за вказаним посиланням, вводять там свої дані, наприклад, це паролі до соцмереж, банківських карток. Так вони надають зловмисникам доступ до своїх рахунків, з яких ті знімають усі гроші, навіть кредитні.

Керівник сектору протидії шахрайствам управління карного розшуку ГУНП у Волинській області Назарій Оксенюк застерігає волинян і наголошує, що здебільшого безкоштовний сир буває лише у мишоловці: «Наразі немає такої допомоги, яка була б доступна усім категоріям громадян, дуже прошу пам’ятати про це і не переходити за будь-якими посиланнями для отримання грошей, якщо ви не вразлива верства населення. Друге – перевіряйте достовірність інформації про таку допомогу на офіційних сайтах установ, які її нібито надають. Не переходьте сліпо за посиланнями, що надсилають у вайбері, телеграмі, вотсапі тощо, адже це звичайнісінький фішинг».
Нова шахрайська схема завдає збитків на мільйони: волинян закликають бути обачними

До того ж, таке повідомлення з групи чи чату неможливо видалити, адже надіслане воно шахраєм, який зламав чийсь акаунт або номер телефону. Тож інші, читаючи це повідомлення, «клікають» на посилання – і позбуваються своїх заощаджень…

Саме через власну довіру і гонитву за можливістю легкого отримання грошей громадяни стають жертвами шахрайських схем та втрачають великі суми коштів.

"Просимо бути обачними, берегти себе та власні гроші", - наголошують у поліції.

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Теги: шахрайська схема, Волинь
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