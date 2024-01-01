У росії впав літак Іл-76

В Іванівській області росії зазнав катастрофи вантажний літак Іл-76. На борту було 12 людей. Іл-76 виконував навчальний політ.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Він злетів з аеродрому «Північний» і пробув у повітрі кілька хвилин, але під час розвороту в нього спалахнув двигун.в у лісосмузі в районі цвинтаря.Російські пабліки публікують кадри високого стовпа диму з боку аеродрома «Північний», де також базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.У міноборони фр підтвердили, що Іл-76 розбився — причиною катастрофи стала пожежа в одному з двигунів під час зльоту.На борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.