У росії впав літак Іл-76
Сьогодні, 13:19
В Іванівській області росії зазнав катастрофи вантажний літак Іл-76. На борту було 12 людей. Іл-76 виконував навчальний політ.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Він злетів з аеродрому «Північний» і пробув у повітрі кілька хвилин, але під час розвороту в нього спалахнув двигун. Літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря.
Російські пабліки публікують кадри високого стовпа диму з боку аеродрома «Північний», де також базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
У міноборони фр підтвердили, що Іл-76 розбився — причиною катастрофи стала пожежа в одному з двигунів під час зльоту.
На борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Він злетів з аеродрому «Північний» і пробув у повітрі кілька хвилин, але під час розвороту в нього спалахнув двигун. Літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря.
Російські пабліки публікують кадри високого стовпа диму з боку аеродрома «Північний», де також базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
У міноборони фр підтвердили, що Іл-76 розбився — причиною катастрофи стала пожежа в одному з двигунів під час зльоту.
На борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У росії впав літак Іл-76
Сьогодні, 13:19
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 17 березня
Сьогодні, 13:15