У росії впав літак Іл-76

У росії впав літак Іл-76
В Іванівській області росії зазнав катастрофи вантажний літак Іл-76. На борту було 12 людей. Іл-76 виконував навчальний політ.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Він злетів з аеродрому «Північний» і пробув у повітрі кілька хвилин, але під час розвороту в нього спалахнув двигун. Літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря.

Російські пабліки публікують кадри високого стовпа диму з боку аеродрома «Північний», де також базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

У міноборони фр підтвердили, що Іл-76 розбився — причиною катастрофи стала пожежа в одному з двигунів під час зльоту.

На борту було вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.


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Теги: літак, росія
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