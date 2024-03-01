«Сушкопад» відбив у росіян бажання літати над Україною

«Сушкопад» відбив у росіян бажання літати над Україною
В небі над Україною спостерігається зниження активності ворожої авіації, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вже тиждень не з'являється поблизу українського кордону.

Про це пише Українська правда.

Після повідомлень про збиття чергового російського винищувача-бомбардувальника Су-34 (зранку) та про інтенсивну вогневу роботу по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35, і врешті решт також збиття ще одного Су-34, у Telegram-каналі командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука з’явилися скріни із повідомленням, що над окупованою територією України немає авіації противника (є лише активна робота розвідувальних безпілотників).

Речник ПС Юрій Ігнат підтвердив, що окупанти вочевидь знизили використання літаків на різних напрямках. Це не вперше з початку війни, але це - наслідок ефективної вогневої роботи Повітряних сил останнім часом.

Можна також згадати, що вже тиждень (з часу останнього збиття 23 лютого –ред.) поблизу кордонів України не з’являється російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

«Засоби протидії, надані Україні західними партнерами, демонструють свою ефективність. Про це свідчить кількість збитих літаків ворога за лютий. Актуальне завдання нині – убезпечити прифронтові території від використання противником керованих авіаційних бомб», - зазначив Ігнат.

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Теги: війна, ЗСУ
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